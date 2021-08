Intel Architecture Day - poznaliśmy szczegóły budowy Alder Leka, oraz Intel Arc Alchemist.

Intel postanowił uchylić rąbka tajemnicy na temat nadchodzących procesorów oraz kart graficznych.

Alder Lake

Architektura nowej generacji, firmy Intel, o nazwie kodowej Alder Lake to pierwsze hybrydowe rozwiązanie tego producenta. Po raz pierwszy zintegrowane zostały dwa typy rdzeni – Performance-core i Efficient-core – dla znacznej poprawy wydajność we wszystkich typach zastosowań.

Alder Lake jest oparty na procesie technologicznym Intel 7 ( litografia 10 nm) i obsługuje najnowsze standardy jak: pamięć DDR5, PCIe Gen5, Wi-Fi 6E. Procesor ma zapewnić niesamowitą wydajność, a dzięki konstrukcji, która świetnie się skaluje, ułatwia dopasowanie do potrzeb użytkowania. Dzięki temu powstaną zarówno układy do ultraprzenośnych laptopów jak i komputerów stacjonarnych dla entuzjastów czy komercyjnych stacji roboczych. Mobilne układy zyskają dodatkowo wydajny i większy układ graficzny Xe jak i wsparcie dla technologii Thunderbolt 4. Warto też wspomnieć, że wbudowany w procesor kontroler pamięci obsługuje zarówno nowe moduły DDR5 jak i popularne i obecne w naszych komputerach kości DDR4. Układy będą posiadały do 16 rdzeni (w konfiguracji 8C+8c) i obsługiwały do 24 wątków.

Wyzwaniem z którym Intel się zmagał podczas tworzenia tak wysoce skalowalnej architektury jest spełnienie niewiarygodnych wymagań przepustowości dla sygnałów we/wy oraz do wykonywania obliczeń bez uszczerbku dla wydajności. Rozwianiem tego problemu było zaprojektowanie trzech niezależnych struktur, z których każda oferuje heurystykę w czasie rzeczywistym. Dzięki temu osiągnięto wydajność wewnątrz układu sięgająca poziom 1000 Gb/s. Pojedyncze rdzenie, klastry czy układ graficzny komunikują dzięki temu się z przepustowością wynoszącą 100 GB/s poprzez cache ostatniego poziomu. Dodatkowo struktura pamięci może dostarczać do 204 GB/s danych i dynamicznie skalować szerokość i szybkość magistrali w celu obsługi wielu wątków, zapewniając dużą przepustowość, małe opóźnienia lub niski pobór mocy.

Efficient-core – rdzenie wysokiej sprawności

Nowa mikroarchitektura, wcześniej nosząca nazwę kodową „Gracemont”, została zaprojektowana z myślą o uzyskaniu wysokiej przepustowości, umożliwiając skalowalną wydajność wielowątkową. Jest ona również najbardziej wydajnym rozwiązaniem Intela, zwłaszcza biorąc pod uwagę jak mocno skupiono się na ograniczeniu powierzchni, którą zajmują rdzenie. Mimo to mogą one pracować w szerokim zakresie częstotliwości, przy niskim napięciu w celu zmniejszenia ogólnego zużycia energii. Jednocześnie tworząc zapas mocy do pracy przy wyższych częstotliwościach, pozwalając na zwiększenie wydajności w przypadku bardziej wymagających obciążeń. Rdzenie Gracemont wykorzystują szereg usprawnień technicznych w celu nadawania priorytetów obciążeniom bez marnowania mocy obliczeniowej i bezpośredniego zwiększania wydajności dzięki funkcjom poprawiającym liczbę instrukcji na cykl (IPC). W porównaniu z rdzeniem procesora Skylake, będącego dotychczas najbardziej wydajną mikroarchitekturą Intela, przy wydajności jednowątkowej nowe rdzenie osiągają o 40% wyższą wydajność przy tej samej mocy lub zapewniają taką samą wydajność, zużywając mniej niż 40% energii.

Performance-core –rdzenie wysokiej wydajności.

Oparte na nowej mikroarchitekturze noszącej nazwę kodową „Golden Cove”. Zostały zaprojektowane z myślą o szybkości i wydajności aplikacji jednowątkowych. Zapewnia to znaczny wzrost wydajności ogólnego przeznaczenia i lepszą obsługę aplikacji o dużym rozmiarze kodu. Dzięki temu osiągnięto wzrost o ~19 % w pod obciążeniem w porównaniu z obecną architekturą procesorów Intel Core 11. generacji (Cypress Cove). Wszystko dzięki rdzeniom charakteryzujących się szerszą, głębszą i inteligentniejszą architekturą, oraz poprawą w IPC układu. Jest ona wyposażona w rozszerzenia Intel Advanced Matrix Extensions. Wbudowane rozwinięcie akceleracji sztucznej inteligencji nowej generacji obejmuje dedykowany sprzęt i zestaw instrukcji, aby znacznie szybciej wykonywać operacje.

Mikroarchitektura Xe HPG i układy Alchemist

Xe HPG to nowa mikroarchitektura dla dedykowanych kart graficznych zaprojektowana jako skalowalna konstrukcja. Umożliwia ona nie tylko osiągnięcie wysokiej wydajności podczas grania ale także podczas pracy. Poza dość szczegółowym omówieniem budowy samego rdzenia dowiedzieliśmy się kilki innych kluczowych informacji o kartach Intel ARC. Przede wszystkim premiera układu po raz kolejny została potwierdzona na pierwszy kwartał 2022 roku. Układy będą produkowane w zakładach TSMC z wykorzystaniem procesu technologicznego N6.

Wszystkie jednostki oparte o rdzenie Alchemist są kompatybilne z DirectX 12 Ultimeta. Dzięki wbudowanym jednostkom obsyłającym ray tracing wspierają zarówno technologię DirectX Raytracing (DXR) i Vulkan Ray Tracing. W porównaniu do układów Xe LP (rozwinięcie zintegrowanych kart graficznych) Intel osiągnął 1,5-krotny wzrost częstotliwości, co pozwoliło uzyskać taki sam zysk przelicznika wydajność/wat dla nowych rdzeni. Chcąc zapewnić płynna rozgrywkę nawet z włączonym ray tracingiem Intel zaprezentował też działanie technologii Xe SS - bazującej na sieciach neuronowych rozwiązaniu super samplingu. Jednym słowem rozwiązanie mocno podobne do DLSS od Nvidii.

Szkoda ze musimy czekać aż do początku 2022 roku.

Wcześniejsze nasze doniesienia o 12 generacji procesorów Intela znajdzie tutaj.