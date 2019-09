Intel Cascade Lake-X premiera w październiku

Intel stawia swoje układy ponad konkurencyjne chipy od AMD i Qualcomm.

Intel przekazał w środę, że planuje wysyłać dwa wysokiej klasy procesory do komputerów stacjonarnych do sklepów w przyszłym miesiącu. Mowa o układzie Intel Core i9-9900KS.

Źródło: pcworld.com

W trakcie prezentacji z targów IFA w Berlinie, Rayan Shrout - główny strateg wydajności w Intelu przekazał, że producent jest świadomy konkurencji, a zwłaszcza ze strony AMD i Qualcomm. Z tego powodu dostosowano nowe układy do potrzeb rynkowych.

Firma AMD dostarczyła konkurencyjne cenowo procesory Ryzen, a mamy powody sądzić, że w niedalekiej przyszłości zadebiutują również nowe chipy z serii Threadripper.

Intel zapowiedział już Core i9-9900KS na Computex. To 8 rdzeniowy, 16 wątkowy układ scalony o taktowaniu 4 GHz, które wzrasta w razie potrzeby do 5 GHz, a co ważniejsze robi to jednocześnie przy wykorzystaniu wszystkich rdzeni. To główna zaleta najnowszego procesora. Intel przytacza, że AMD w swoich układach Ryzen 3 oferuje wzrosty wydajności, które nie spełniają oczekiwań.

Do wiadomości nie podano, jakie TDP będzie posiadał najnowszy układ. Nie znamy również ceny, ale z pewnością będzie ona wysoka.

Nowy układ z rodziny Cascade Lake-X ma być bezpośrednią reakcją na działania konkurencji. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że będzie on konkurował z nadchodzącymi procesorami Threadripper od AMD. Tym razem Intel chce konkurować ceną, a nie wydajnością. Przypominamy, że w 2017 roku zadebiutowały układy Intel Core i9-7980X i i9-7960X, które z łatwością pokonywały konkurencyjne chipy AMD, ale były od nich znacząco droższe.

Intel podczas konferencji odmawiał odpowiedzi na jakiekolwiek pytania dotyczące Core i9-9900KS oraz nadchodzących chipów Cascade Lake-X. Więcej informacji pojawi się w przyszłym miesiącu.