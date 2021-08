Intel Core 12. generacji przetestowany. Jest mocny!

Przedstawiciel 12. generacji został przetestowany w BaseMark. Dzięki temu poznaliśmy nie tylko jego wydajność, ale i specyfikację.

Intel Core i9-12900K to model procesora zaliczający się do nachodzącej rodziny Alder Lake. Spodziewamy się ich oficjalnej prezentacji w październiku, jak na razie mamy na ich temat tylko plotki i przecieki. Pokazany w wynikach BaseMark model ma 12 rdzeni. Ponieważ wiemy z wcześniejszych przecieków, że 12900K to 16-rdzeniowiec z obsługą 24 wątków, jest to albo błąd benchmarka, albo nie rozróżnia on procesorów hybyrdowych.

Foto: Basemark

Rdzenie w Intel Core i9-12900K to kombinacja 8 wysokowydajnych i 8 wysokoenergetycznych. Procesor był testowany na platformie, gdzie płyta główna to Acer Z690, grafika RTX 3080, a ilość RAM to 16 GB. Wynik wynosi 17 744 punkty. Daje mu to 27. miejsce na liście najlepszych procesorów świata. Zauważę jednak, że 15 miejsc w zestawieniu to procesory serwerowe, więc jeśli weźmiemy pod uwagę tylko konsumenckie, byłyby na miejscu 12. W BaseMark z takich procesorów pierwsze miejsce zajmuje AMD Ryzen 9 5900.

Foto: BaseMark

Źródło: Tech PowerUP