Intel Core „Lakefield” - nowe procesory ze specjalną technologią hybrydową

Intel wprowadza dziś na rynek procesory Intel Core o kryptonimie „Lakefield”. Korzystają one z hybrydowej technologii Intel Hybrid Technology. Na czym polega i czego można spodziewać się po tych nowych podzespołach?

Chris Walker, wiceprezes firmy Intel i dyrektor generalny działu Mobility Client Platforms, zapowiada: "Procesory Intel Core z technologią Intel Hybrid Technology są sprawdzianem wizji firmy Intel, zgodnie z którą postęp branży PC będzie odbywać się poprzez projektowanie układów stanowiących unikatowe połączenie architektury i obudowy, tworzonych z myślą o doświadczeniach użytkowników. W połączeniu z pogłębioną współpracą między firmą Intel, a jej partnerami w dziedzinie projektowania, procesory te otwierają szerokie możliwości tworzenia innowacyjnych kategorii urządzeń."

Warto podkreślić trzy cechy: zastosowanie w nowych procesorach obudowy Foveros3D, pełną kompatybilność z systemami Windows oraz wspomnianą wcześniej architekturę hybrydową. Jej użycie pozwala na skalowanie mocy i wydajności. Obudowa zajmuje o 56% mniejszą powierzchnię od standardowej, a to przekłada się możliwość zmniejszenia rozmiarów płyty głównej nawet o 47%. Ma to również wpływ na wydłużenie czasu pracy baterii. Nowe rozwiązanie pozwoli producentom sprzętu łatwiej projektować urządzenia wieloekranowe. Są to zarazem pierwsze w historii firmy Intel procesory dostarczane z pamięcią dołączoną przy zastosowaniu techniki PoP - package-on-package. W trybie gotowości ich pobór mocy wynosi 2,5 mW - jest to aż o 91% mniej, niż w przypadku procesorów z serii Y.

Ponadto są to pierwsze procesory Intel, które wyposażono w dwa natywne wyświetlacze, dzięki czemu są idealne do komputerów PC ze składanym ekranem lub dwoma ekranami. Efekty tego można oglądać w Lenovo ThinkPad X1 Fold - jest to komputer PC ze składanym wyświetlaczem OLED. Jak na razie pokazano go na targach CES 2020, jednak jeszcze w tym roku trafi do sprzedaży. Drugie urządzenia, wykorzystujące w pełno możliwości Intel Hybrid Technology, to Intel Samsung Galaxy Book, który trafi do sklepów w tym miesiącu. Procesor ma wsparcie dla łączności Wi-Fi 6 (Gig+) oraz Intel LTE.