Intel Core i3-12100 przetestowany - nowy lider budżetowego grania nadciąga

Serwis XFastest zdołał uzyskać próbkę inżynieryjną Core i3-12100, a więc jeszcze niewydanego procesora z linii Alder Lake.

Jak dotąd Intel wypuścił tylko procesory z odblokowanej serii K opartej na architekturze Alder Lake. Więcej modeli pojawi się w pierwszym kwartale 2022 roku. Według przecieków, cała seria Core 12 generacji będzie zawierać ponad 30 procesorów dla komputerów stacjonarnych. Dla użytkowników z ograniczonym budżetem najwyraźniej najbardziej wyczekiwaną premierą jest aktualizacja najtańszych modeli, która została pominięta w przypadku jednostek Rocket Lake.

Intel Core i3-12100 to czterordzeniowy procesor z ośmioma wątkami. W przeciwieństwie do najmocniejszych modeli nie bazuje on na budowie hybrydowej. Zbudowany jest na bazie wysokowydajnych jednostek Golden Cove. Według XFastest, testowana próbka ma maksymalne taktowanie boost dla pojedynczego rdzenia wynoszące 4,3 GHz. Co ciekawe, testowany procesor posiadał inne (niższe) niż oczekiwano limity PL1 i PL2. Przypominamy, że wraz z wprowadzeniem serii Alder Lake, Intel zmienił nazewnictwo tych limitów mocy na moc bazową procesora i maksymalną moc turbo. Podczas testów i3-12100 pracował z ustawieniami odpowiednio 60 W PBP i 77 W MTP.

Serwis testował układ na płycie głównej ASRock Z690 Steel Legend z 16 GB pamięci DDR4-3600 i kartą graficzną RTX 3060 Ti. Następnie porównano go z czterordzeniowymi procesorami AMD Ryzen 3 3100 i Ryzen 3 3300X pracującymi na płycie głównej ASRock X470 Taichi oraz tej samej pamięci i GPU.

Procesor wykazuje wyższą wydajność we wszystkich testach w porównaniu do serii Ryzen 3 opartej na architekturze Zen2. Generuje również mniej ciepła i pobiera mniej mocy.

Choć oficjalną cenę poznamy dopiero podczas premiery układu to można założyć że będzie ona zbliżona do obecnie sprzedanych procesorów i3 - 130 dolarów (550 zł).