Intel Core i3 niedługo z Hyper-Threading - wyciekają benchmarki

Nadchodzące układy Comet Lake mogą zaoferować Hyper-Threading również w tańszych procesorach.

Otrzymujemy kolejne informacje na temat układów Comet Lake. Najnowszy przeciek wskazuje, że nadchodzący procesor Core i3 10100 od Intel'a będący jednocześnie najtańszym modelem z serii zaoferuje swoim użytkownikom cztery rdzenie i osiem wątków. Obecne układy dziewiątej generacji, które można znaleźć w sklepach nie posiadają technologii Hyper-Threading, która podwaja liczbę wątków i przekłada się na zauważalny wzrost wydajności procesora.

Użytkownik Twitter'a o nicku TUM_APISAK zauważył nowy wpis pochodzący z bazy danych popularnego testu syntetycznego SiSoftware. Zdradza on niektóre szczegóły dotyczące wydajności nadchodzącego procesora Core i3 10100 należącego do rodziny układów Comet Lake firmy Intel. Ma to być układ czterordzeniowy, który legitymował się będzie ośmioma wątkami. To dosyć istotna zmiana, ponieważ dostępne obecnie w sklepach chipy Intel Core i3 dziewiątej generacji nie oferują funkcji Hyper-Threading, dzięki czemu posiadają cztery rdzenie i taką samą ilość wątków. Technologia HT dostępna jest jedynie w mobilnych wersjach Intel Core i3, ale one posiadają tylko dwa rdzenie fizyczne.

Dodanie technologii Hyper-Threading do niskobudżetowych procesorów z serii Core i3 z pewnością jest odpowiedzią na sukces procesorów Ryzen od AMD. Czerwoni oferują więcej rdzeni w niższej cenie, co negatywnie wpływa na firmę Intel.

Chip odnaleziony w bazie danych to prawdopodobnie próbka inżynierska, więc rzeczywista specyfikacja oraz wydajność może jeszcze ulec zmianie. Całość wyprodukowana jest w litografii 14 nm +++.

Źródło: techspot.com