Intel Core i5-10400: do sieci trafiły wyniki testów procesora; czy Ryzen ma godnego konkurenta?

Intel Core i5-10400 to procesor sześciordzeniowy, bijący na głowę poprzedników pod względem szybkości i wydajności. Mamy wyniki jego benchmarków, które to potwierdzają.

Pierwsze informacje o sześciordzeniowym przedstawicielu rodziny Comet Lake-S, czyli Intel Core i5-10400, pojawiły się w witrynach TecLab oraz Bilibili. W obu skupiono się na wydajności układu oraz jego porównaniach z dziewiątą generacją Core i7 (ośmiordzeniowce). Zacznijmy od podstaw - Intel Core i5-10400 wymaga zasilania 65W, a jego cena ma wynosić ok. 180 dolarów (czyli ok. 750 złotych). Ma on sześć rdzeni i może obsłużyć 12 wątków, czyli lepiej od poprzednika (Core i5-9400 to model z sześcioma rdzeniami i obsługą sześciu wątków). Jak dotąd Intel nie oferował możliwości montażu powierzchniowego (SMT) na procesorach 9. generacji, jednak - na skutek nacisków konsumentów i firm - wprowadza to w dziesiątej. Core i5-10400 nie oferuje żadnych możliwości podkręcania. Podstawowa częstotliwość taktowania zegara to 2,9 GHz, a w trybie boost zwiększa się to do 4,3 GHz dla jednego rdzenia. Możliwe jest także podniesienie wartości taktowania wszystkich rdzeni do 4.0 GHz. Procesor wyposażono w 12 MB pamięci cache.

Jak wypada w porównaniu z Intel Core i5-9400F (6 rdzeni) oraz Core i7-9700F (8 rdzeni)? Oba te procesory nie mają wsparcia dla SMT, taktowanie pierwszego to 2,90 GHz (w trybie boost 4,10 GHz), drugiego to 3,00 GHz (w boost 4,70 GHz). i7-9700F jest nieco lepszy od Core i5-10400 z powodu większej liczby rdzeni i większego taktowania. Testy przeprowadzane były na płytach głównych (9400F) Z490 i Z390 (9700F) z pamięciami DDR4-2933 oraz DDR4-2666 MHz. Przed podaniem wyników warto zauważyć, że nowy procesor ma usprawnione obwody elektryczne i więcej pinów.

Pierwsze wyniki to PCMark10:

Tutaj Core i5-10400 nawiązuje wyrównaną walkę z Core i7-9700F, oferując jednak znacznie lepszą wydajność, a przegrywając w tworzeniu treści.

W benchmarku SuperPI Core i5-10400 jest o 5% szybsze od Core i5-9400F, ale 8% wolniejsze od Core i7-9700F.

Cinebench R15 pokazuje, że mający mniej rdzeni procesor przegrywa z Core i7, jednak jest o ok. 10% szybszy od poprzednika. Przy tym samym teście na wielu rdzeniach Core i5-10400 zmniejszyło dystans do zwycięzcy, który ma znacznie lepsze taktowanie zegarów i zwiększyło przewagę na poprzednikiem do 40%.

Ale w teście Winrar 5.94 nowy procesor wykazał wydajność o 42% lepszą, niż i7 oraz niemal dwukrotnie lepszą od poprzednika. W teście syntetycznym 3DMark Firestrike wyniki i5-10400 oraz i7 były takie same. Graczy powinien zainteresować fakt, że sprawdzono wydajność procesorów przy tytułach GTA V oraz Assassins Creed Odyssey. Przy testowaniu w 1080p Core i5-10400 wypadł najlepiej.

Źródło: WCCFTech

Jakie wnioski? Core i5-10400 zapowiada się na największego rywala AMD Ryzen 5 3600. Oficjalnie recenzenci mają embargo do 20 maja, dlatego dopiero od tego dnia będziemy znać dokładne możliwości tego nowego, bardzo ciekawie zapowiadającego się procesora.

Źródło i grafiki: WCCFTech