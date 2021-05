Intel Core i5-11400 vs AMD Ryzen 5 3600

Który z procesorów budżetowych wypada lepiej w testach i praktyce? Serwis Tom's hardware przeprowadził wymagające testy, aby zyskać odpowiedź na to pytanie.

Intel Core i5-11400 oraz AMD Ryzen 5 3600 to rywale w segmencie budżetowym, walczącym o prym pierwszeństwa. O ile w segmencie premium to rodzina AMD Ryzen 5000 jest na czele, o tyle producent zaniedbał nieco najniższą półkę cenową, co wykorzystał w swoich celach Intel i zaproponował tam szereg własnych rozwiązań. Oba procesory kosztują tyle samo - niecałe 900 złotych. AMD jest z tej pary starszy - ma już niemal dwa lata.

Specyfikacja

AMD Ryzen 5 3600 - 6 rdzeni, 12 wątków, taktowanie 3,6 GHz/boost 4,2 GHz, TDP 65 W, architektura Zen2, wbudowany układ graficzny: brak, pamięć cache 35 MB L2

Intel Core i5-11400 (KF) - 6 rdzeni, 12 wątków, taktowanie 2,4 GHz/boost 4,4 GHz, TDP 65 W, architektura Cypress Cove 2, wbudowany układ graficzny: UHD Graphics 730 Xe 24EU, pamięć cache 12 MB L2

Podczas debiutu w roku 2019, wykonany w procesie 7 nm Ryzen ustawił nowy standard dla procesorów budżetowych. Standardem tym stało się sześć rdzeni, dwanaście wątków oraz taktowanie 3,6 GHz. W dodatku po podkręceniu 65 watowy układ dorównywał znacznie droższemu 3600X z TDP 95 W. AMD odświeżyło w tym roku rodzinę Ryzen 3000 serią XT , ale nie ma tu jakiegoś znaczącego polepszenia wydajności (w praktyce jest ona zaledwie 2-3% większa), mamy za to wyższą cenę. Ponadto XT nie wprowadza ulepszonego modelu Ryzen 5 3600. Seria miała poprawić ilości sprzedanych procesorów, ale nie okazała się niczym ciekawym.

Intel również postawił na kombinację sześć rdzeni i dwanaście wątków, ale "niebiescy" wprowadzili w wykonanym w starszej technologii 14 nm układzie nowe rdzenie Cypress Cove z podstawowym taktowaniem 2,6 GHz oraz 4,4, w trybie Boost 2.0. Dzięki temu osiągnęli wydajność o 19% lepszą od poprzedników z rodziny Comet Lake. Ponadto procesor posiada wbudowany układ graficzny UHD Graphics 730 Xe z 24 jednostkami wykonawczymi (EU), co czyni z niego naprawdę solidną propozycję. Przy zakupie procesora AMD trzeba liczyć się z koniecznością nabycia osobnej karty graficznej.

Core i5-11400 ma załączone chłodzenie, aczkolwiek dla sób, które wyciskają z układu maksimum możliwości nie będzie on wystarczający. Ryzen 5 3600 ma w zestawie chłodzenie Wraith Stealth, które sprawuje się bardzo dobrze w każdej sytuacji. Oba procesory wspierają interfejs PCI 4.0, ale w przypadku procesora Intela podpięte nim podzespoły są traktowane tak, jakby obsługiwane były przez PCIe 3.0. Wyjątkiem są jedynie dyski SSD typu M.2. W przypadku AMD każdy podzespół wyciska pełną szybkość z PCIe 4.0.

Kolejna rzecz to pamięć. Oba czipy wyposażono w dwa kanały DDR4-3200, jednak Intel wprowadził także swoją technologię Gear, przez co jest nieco szybszy od rywala w codziennych zadaniach oraz grach.

Zwycięzca: Intel

Uzasadnienie: lepsza wydajność rdzeni oraz wbudowany moduł graficzny.

Wydajność w grach

Jak zwykle jednym z wyznaczników możliwości procesora jest jego wydajność w grach. Oczywiście duże znaczenie ma także karta graficzna, ale niezależnie od niej mocny procesor powinien dawać dobre wyniki. Testową kartą graficzną był topowy obecnie model - Nvidia GeForce RTX 3090, a gry testowano w rozdzielczościach 1080p i 1440p. Pozostałe elementy platformy testowej to chłodzenie Corsair H115i 280mm, system Windows 10 Pro version 2004 (build 19041.450). Do testów Intel Core posłużyła płyta główna ASUS Maximus XIII Hero, przy AMD Ryzen była to MSI MEG X570 Godlike.

Core i5-11400 wypada znacznie lepiej od Ryzen 5 3600. Powód? Cypress Cove daje większą wydajność in architektura Zen 2. W teście można zobaczyć nie tylko zwykły Ryzen, ale również i wersję podkręconą automatycznie (PBO), jednak procesor Intela bije go o 8,4% w 1080p i o 7% w 1440p. Core osiągnął sukces m.in. dzięki zablokowaniu procesora, co pozwala pokazać mu pełnię możliwości. Trzeba dodać, że przewaga zmienia się w zależności od gry - największa była w Far Cry 5, Hitman 2 oraz Project Cars 3.

Zwycięzca: Intel

Wydajność w aplikacjach

W przypadku aplikacji testy podzielono na jedno- oraz wielowątkowe. W tej pierwszej kategorii Core i5-11400 jest przeciętnie 13% szybszy od Ryzen 5 3600 przy ustawieniach fabrycznych oraz 0% wydajniejszy przy podkręconym. Przy wielu wątkach wygrywa jednak Ryzen, wykazujący średnią przewagę wydajności i szybkości na poziomie 12%. Jednak jeśli zdejmie się blokadę zapotrzebowania na moc, Core i5% pokonuje Ryzena o 14%. Aczkolwiek mało który użytkownik będzie specjalnie podkręcać procesor, aby mieć lepszą wydajność w aplikacjach, to jednak trzeba mieć to na uwadze.

Przy aplikacjach korzystano z karty graficznej Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE.

Zwycięzca: Intel

Podkręcanie

Intel długo nie umożliwiał podkręcania swoich tanich modeli K, podczas gdy AMD dawało wolną rękę partnerom i entuzjastom. Niedawno się to zmieniło i procesory Intela również można podkręcać - dotyczy to również Core i5-11400. Można znieść limit zapotrzebowania na moc i to bez narażania się na utratę gwarancji! Jak pokazały to testy wydajności w aplikacjach, można dzięki temu zyskać sporo, zwłaszcza, gdy ma się odpowiednią pamięć. Niestety, procesor Intela nie daje zwiększyć częstotliwości taktowania, podczas gdy AMD wprowadziło Precision Boost Overdrive 2 (PBO2). Dzięki temu rozwiązaniu częstotliwość w trybie boost idzie w górę i umożliwia osiągnięcie większej wydajności, niż w przypadku fabrycznych ustawień.

Zwycięzca: AMD

Zapotrzebowanie na moc, chłodzenie, wydajność

Ryzen 5 3600 ma już dwa lata, ale wykonanie w procesie 7 nm wciąż czyni z niego lepszy wybór od Core i5-11400. Choć Intel odblokował moc, im jest ona większa, tym wydajność niższa. W przypadku tego procesora w szczycie zarejestrowano 161 W, co jest niemal dwukrotnością maksymalnego użycia mocy przez Ryzen - 82 W. Oczywiście BIOS wyznacza limit dla obu procesorów - wynosi on 65 W. Osiągnięcie wyższych parametrów było możliwe dzięki jego odblokowaniu.

Zwycięzca: AMD

Cena w stosunku do jakości

Ryzen 5 3600 był przez długi czas najlepszym wyborem cena-jakość, ale obecnie są problemy ze znalezieniem go na rynku - AMD nie spodziewało się tak dużego zapotrzebowania, a do tego doszło jeszcze przerwanie łańcuchów produkcji i dostaw na skutek pandemii. Mimo to wciąż jest doskonałą propozycją. W przypadku procesora Intel Core nie ma większych problemów z dostępnością. Dlatego to właśnie ten procesor wygrywa w tej kategorii, ale wypada dodać, że oba reprezentują doskonały stosunek ceny do jakości.

Zwycięzca: Intel

Podsumowanie

Intel Core i5-11400 wygrał w czterech kategoriach, Ryzen 5 3600 - w dwóch. Dlatego śmiało można ogłosić procesor Intela liderem procesorów budżetowych i można polecić go do tańszych komputerów gamingowych.

Źródło: Tom's Hardware