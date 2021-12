Intel Core i5-12400F pojawia się w sprzedaży 2 tygodnie przed premierą

Model z linii Alder Lake-S jest atrakcyjny cenowo. A co o nim wiemy?

Procesor Intel Core i5-12400F trafił póki co do sprzedaży w dość odległych miejscu - jest nim Peru. Model ten ma sześć rdzeni obsługujących dwanaście wątków, w powstał w procesie produkcyjnym 7 nm. Zalicza się do dwunastej generacji, czyli Alder Lake, a konkretniej - linii S. Jest toi jeden z niewielu nowych procesorów nie korzystający z rozwiązań hybrydowych, czyli dwóch różnych rdzeni. Zamiast współpracujących Efficient i Performance mamy tu wyłącznie te drugie.

Cena procesora to 222 dolary, czyli ok. 900 zł. Jak model ten sprawuje się w praktyce? Tutaj nie można jeszcze niczego powiedzieć, ponieważ nie ukazały się póki co żadne benchmarki. Ten zaś procesor jest prawdopodobnie egzemplarzem recenzenckim, który został udostępniony bez zgody samego Intela. Niestety, źródła nie donoszą o nazwie sklepu, gdzie można go nabyć, więc i Intelowi ciężko będzie zidentyfikować osobę odpowiedzialną za wyciek. Ja na koniec przypomnę, że na targach CES 2022 poznamy kolejne modele z rodziny Alder Lake oraz płyty główne B660 i H610.

Zobacz również:

Foto: XanxoGaming

Źródło: VideoCardz