Intel Core i5-1250P lepszy od Core i7-11800H

Niskoenergetyczny procesor Alder Lake jest szybszy od jednego z najmocniejszych modeli poprzedniej generacji.

Core i5-1250P to nie to samo, co Xeon W-1250P. Te procesory Alder Lake-P to układy przeznaczone do laptopów. Nie zaliczają się do flagowej serii Alder Lake-P U28, są niskoenergetyczne (28 W), a taktowanie wynosi 2,1 GHz przy 3,7-4,4 GHz w trybie boost. Mamy tu dwanaście rdzeni, z czego cztery to P (duże) oraz 8 E (małe). Obsługują 16 wątków, co nie jest częstą konfiguracją dla mobilnych procesorów.

Procesor znalazł się w laptopie MSI Prestive 14 A12SC i trafił z nim do testów Geekbench. Dzięki temu znamy pełną specyfikację układu:

Foto: Geekbench

A wyniki procesora są lepsze, niż we flagowym procesorze gamingowym Core i7-11800H. Konkretnie - lepsze o 10%. Prezentują się następująco:

Foto: Geekbench

Wniosek? Nowa generacja jest nawet w najsłabszej wersji lepsza od najmocniejszych propozycji z poprzedniej. Core i5-1250P ma zadebiutować 4 stycznia. Planowana lista układów prezentuje się następująco:

Foto: VideoCardz

Źródło: VideoCardz

