Intel Core i7-11800H w teście Geekbench - jest moc!

Pierwszy procesor z rodziny Tiger Lake-H pojawia się w bazie wyników popularnego benchmarka. I ma bardzo dobre osiągnięcia!

Wygląda na to, że producenci laptopów rozpoczęli już testy procesorów Core H 11. generacji. Pierwszy przedstawiciel Tiger Lake-H pojawił się w wynikach Geekbench. Jest to model Core i7-11800H, mający osiem rdzeni i szesnaście wątków. Rdzenie zbudowane zostały przy użyciu architektury Willow Cove. Podstawowa częstotliwość ich taktowania wynosi 2,3 GHz, w trybie turbo wzrasta do 4,6 GHz. W porównaniu z procesorami Tiger Lake-H35, znajdziemy tu dwa razy więcej rdzeni. Procesory mają znaleźć się na rynku w drugim kwartale bieżącego roku.

Test Intel Core i7-11800H odbywał się na laptopie Samsung 760XDA z 32 GB pamięci DDR4. Przy jednym rdzeniu układ uzyskał 1400-1537 punktów, a przy wielu rdzeniach 7727 i 8380 punktów. Zależnie od rezultatu, jest on szybszy od 3 do 13% od Ryzena 7 5800H (również osiem rdzeni, 45 W) przy jednym i od 8-17% przy dwóch.

Warto dodać, że Ryzen 9 5900H uzyskiwał w teście wyniki 1551/9006, czyli o 1 i 7% więcej, niż 11800H. Ale z kolei 11800H nie jest jedynym ośmiordzeniowcem w linii H. Intel szykuje również Core i9-11900H z taktowaniem większym o 300 MHz oraz Core i9-11980HK z taktowaniem dochodzącym do 5.0 GHz.

A oto jak wypada Intel Core i7-11800H w porównaniu z innymi układami w Geekbench

Źródło: VideoCardz