Intel Core i7-1195G7 pojawia się w wynikach Geebench. I wypada świetnie!

Procesor został zaprezentowany podczas niedawnych targów Computex. Wyniki pokazują, że jest to mocny zawodnik.

Intel Core i7-1195G7 to jeden z procesorów z odświeżonej linii Tiger Lake - która nosi oznaczenia UP3. Oprócz niego jest w niej również Core i5-1155G7. Te egzemplarze cechuje taktowanie jednego rdzenia dochodzące do 5,0 GHz. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu autorskiej technologii Max Turbo 3.0. Oba modele trafiły już do sprzedaży, jednak jak dotąd nie mieliśmy żadnych ich testów. Teraz Core i7 pojawił się w Geekbench.

Procesor Intel Core i7-1195G7 uzyskał 1662-1700 punktów w teście jednego rdzenia oraz dochodził do 6005 punktów w teście wielu rdzeni. To bardzo mocne wyniki, które plasują go za procesorami 11. generacji, czyli Rocket Lake-S, ale nieco ponad rodziną AMD Ryzen 5000X. Jest wyraźnie szybszy od Core i7-1185G7 oraz 1165G7 - te modele osiągały 1400 punktów przy jednym rdzeniu.

W chwili obecnej Core i7-1195G7 to flagowiec w rodzinie Tiger Lake-UP3 i tak pozostanie, dopóki nie pojawi się rodzina Alder Lake - co nastąpi prawdopodobnie w listopadzie bieżącego roku.

Źródło: VideoCardz