Intel Core i7-12700 - poznaliśmy wydajność Alder Lake

W bazie wyników Geekbench odnaleziono pierwszy rezultat osiągnięty na procesorze Core i7-12700. Poznaliśmy również jego specyfikację.

Intel Core I7-12700 tylko 8 rdzeni i 16 wątków?

Przede wszystkim nadmieńmy, że mówimy tu o procesorze bez "K" czyli o wersji z zablokowaną opcją podkręcania. O ile Geekbench prawidłowo rozpoznał nazwę układu, tak już miał problem z odczytem danych podchodzących z płyty głównej. Jednakże uzyskany CPUID - Family 6 Model 151 - pasuje do układów Alder Lake, potwierdzając prawidłową identyfikację. Według przecieku, Intel Core i7-12700 oferowałby tylko 8 rdzeni i 16 wątków. Jest to zupełnie inna konfiguracja niż rzekomy procesor i7-12700K z 8 wydajnymi rdzeniami i 4 rdzeniami zapewniającymi wyższą efektywność, wraz z obsługą łącznie 20 wątków. Oznacza to, że albo oprogramowanie odczytuje nieprawidłowe wartości, albo Intel zaczyna wyróżniać teraz swoje procesory z serii K o wyższą specyfikację.

Procesor podobno działał z częstotliwością 4 789 MHz i zegarem bazowym wynoszącym 2,1 GHz. Wnioskując po konfiguracji odczytanej przez program można założyć, że obie te prędkości dotyczą wydajnych rdzeni (Performance Core), a układ nie posiada żadnych energooszczędnych rdzeni (Efficency Core).

Procesor zdobył 1595 punktów w teście jednordzeniowym i 10170 punktów w teście wielordzeniowym. Plasuje go to na samym końcu listy benchmarków jednordzeniowych w porównaniu z najnowszą, 11. generacją Core od Intela (Rocket Lake) czy układami AMD Ryzen serii 5000 (Zen3). Pomimo niższego wyniku jednordzeniowego niż jego poprzednik (Core i7-11700 non-K), zapewnia wyższą wydajność jednordzeniową, ze wzrostem osiągającym 15%. W porównaniu do Ryzen 7 5800X procesor jest o 5% wolniejszy w benchmarku jednordzeniowym i tylko o 2% wolniejszy w wielordzeniowym. Pozostawiamy wam link do wyniku w bazie Geekbench.

Core i7-12700 oferowałby więcej wydajnych rdzeni niż i5-12600K, ale brakowałoby mu korzyści wynikających z oszczędności energii uzyskiwanej dzięki energooszczędnych rdzeniom (gdyby przeciek okazał się prawdziwy).

źródło: Videocartz