Intel Core i7-12700H dwa razy szybszy od Core i7-10750H

W testach wielu rdzeni procesor Alder Lake bije na głowę swojego poprzednika.

Jak do tej pory zostały pokazane tylko dwa procesory Alder Lake-P (przeznaczone do laptopów). Flagowcem jest Core i9-12900HK. Z kolei Core i7-10750H to flagowiec z generacji 10., czyli Comet Lake. To bardzo popularny układ, którego sprzedaż mocno napędziła Intela. Ma on sześć rdzeni i trafiał przede wszystkim do laptopów gamingowych. Jego następcą został model z Tiger Lake - Core i7-11800H, mający dwa rdzenie więcej. Ale teraz pojawiła się informacja o 14-rdzeniowym Core i7-12700H. Wyniki testów procesora pojawiły się w bazie wyników Geekbench.

Procesor i7-12700H ma taką samą konfigurację, co (wg przecieków) Core i9-12900HK, czyli 14 rdzeni, w tym 6 P i 8 E. Obsługuje łącznie 20 wątków. W zależności od przecieku taktowanie podstawowe wynosi 2,45 GHz lub 2,69 GHz, a w trybie boost odpowiednio 4174 lub 4588 MHz. Platforma testową dla i7 był gamingowy HP Omen 17 z pamięcią RAM 2x 16GB DDR4-2660. W teście jednego rdzenia procesor wypadł tak sobie, ale w teście wielu pokazał pełnię swoich możliwości. Wyniki to odpowiednio 1340 oraz 11138 punktów.

Zobacz również:

Foto: VideoCardz

Wynik testu jednego rdzenia jest mniejszy od przeciętnych wyników i7-11800H, ale przy wielu większy o ok. 40%. W porównaniu z i7-10750H procesor i7-12700H miał w teście wielu rdzeni wynik dokładnie 105% lepszy. To robi wrażenie.

Źródło: VideoCardz