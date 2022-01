Intel Core i7-12700H szybszy od Ryzena 7 5800H! Mamy wyniki testów

Jak się okazuje, Intel Core i7-12700H jest średnio o 25%/35% szybszy od Ryzena 7 5800H w testach jednowątkowych i wielowątkowych.

Fot. Intel

Syntetyczne wyniki benchmarków nadchodzącego mobilnego procesora ze średniej półki Alder Lake zostały opublikowane na Weibo przez użytkownika 金猪升级包. Osoba ta ma rzekomo dostęp zarówno do referencyjnych wyników benchmarków Intela, jak i do nowego laptopa z Intel Core 12. generacji.

Core i7-12700H dosłownie siedzi w środku linii serii H. Procesor ten jest tak naprawdę najwolniejszym 14-rdzeniowym/20-wątkowym SKU w całej linii Alder Lake-P. Z bazowym zegarem 3,5 GHz i zegarem boost 4,7 GHz jest on o 300 MHz wolniejszy od flagowych części Core i9.

Producenci laptopów będą dodawać ten SKU do wielu systemów gamingowych, zwykle sparowany z grafiką z serii RTX 3060/3070. Jest on uważany za bezpośredniego konkurenta dla SKU AMD Ryzen 7 5800H, który według najnowszych benchmarków miałby być sporo wolniejszy.

Intel Core i7-12700H & i5-12500H Synthetic Benchmark Results, Źródło: @金猪升级包

Leakster zamieścił wyniki benchmarków Cinebench R20, R23 i CPU-Z. Wygląda na to, że slajd pochodzi od Intela, a przynajmniej został tak zaprojektowany, aby na taki wyglądał. Wymienia on cztery SKU: Ryzen 7 5800H, Core i9-11980H oraz dwa SKU Alder Lake-H: i5-12500H i i7-12700H. 12500H to 12-rdzeniowy i 16-wątkowy SKU podobno już teraz bijący na głowę niepodkręcony Core i9-11980HK, który jest flagową częścią 11. generacji serii Tiger Lake.

Średnio Intel Core i7-12700H wydaje się być o 24,78% szybszy w benchmarku jednowątkowym i 34,62% szybszy w wielowątkowym. Są to dane w odniesieniu do 8-rdzeniowego/16-wątkowego procesora Ryzen 7 5800H, który jest uważany za część ze średniej półki.

Intel Core i7-12700H Cinebench R20, Źródło: @金猪升级包

Seria laptopów z Intel Core 12. generacji oficjalnie zadebiutuje w lutym. Takie benchmarki są jeszcze technicznie objęte embargiem.

Seria Intel 12th Gen Core, Źródło: Intel

Inny twórca treści zamieścił własne testy Core i7-12700H, w tym skalowanie mocy w benchmarkach Cinebench/CPU-Z.