Intel Core i7-12700K szybszy o 45% od Ryzen'a 7 5800X

Procesor Intel Core i7-12700K Alder Lake został przetestowany w teście CPU-z i rzekomo jest do 45% szybszy niż najwydajniejsze 8-rdzeniowe procesory obecnej generacji.

Rzekomy wynik testu CPU-z został opublikowany na Twitterze przez TUM_APISAK i pokazuje, że Intel Core i7-12700K uzyskał 800,2 punktów w teście pojedynczego rdzenia i 9423,2 w teście obsługującym wielordzeniowość. Core i7-12700K to 12-rdzeniowy układ (8C+4c), ale powinien znajdować się w tej samej kategorii cenowej, co AMD Ryzen 7 5800X zastępując obecnie dostępnego Core i7-11700K. Widać też jak duży wzrost wydajności był w stanie osiągnąć Intel w nowej architekturze.

W teście jednordzeniowym Intel Core i7-12700K jest szybszy o 17,3% od Core i9-11900K, 24% od Core i7-11700K i aż 25% od AMD Ryzen 7 5800X. W testach wielordzeniowych Intel Core i7-12700K plasuje się na szczycie z 45% przewagą nad AMD Ryzen 7 5800X i Intel Core i9-11900K. W porównaniu do poprzednika wydajność wielordzeniowa jest poprawiona o 50%. Procesor przegrywa, ale tylko o 2% z AMD Ryzen 9 5900X, który ma 12 rdzeni i 24 wątki.

Zobacz również:

Higher single than i9 11900K (682) (+17.3%)



Lower multi than R9 5900X (9500) https://t.co/KzMUGK6Wo7 — 포시포시 (@harukaze5719) October 7, 2021

Procesor Intel Core i7-12700K zaoferuje 8 rdzeni Golden Cove, ale zmniejszy liczbę rdzeni Gracemont w porównaniu do i9-12900K do 4 . Da to w sumie 12 rdzeni (8+4) i 20 wątków (16+4). Rdzenie P (Golden Cove) będą działać z częstotliwością podstawową 3,6 GHz i maksymalną częstotliwością w trybie boost 5,0 GHz. Rdzenie energooszczędne (Gracemont) będą działają z częstotliwością nawet 3,8 GHz . Procesor będzie wyposażony w 25 MB pamięci podręcznej L3, a wartości TDP są utrzymywane na poziomie 125 W (PL1) i 228 W (PL2).

Procesory Intel Alder Lake Desktop będą wyposażone w kontrolery pamięci DDR5 i DDR4. Wysokiej klasy płyty główne zachowają DDR5, podczas gdy bardziej popularne i przystępne cenowo otrzymają również obsługę DDR4. Procesorów Intel Alder Lake zadebiutują na rynku w listopadzie wraz z odpowiednią platformą Z690 i zestawami pamięci DDR5.