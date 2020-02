Intel Core i9-10900K - test pokazuje taktowanie 5,1 GHz

10-rdzeniowy Intel Core i9-10900K został wypatrzony w wynikach testów 3DMark.

Nadchodzący procesor Intela, czyli Core i9-10900K, jest bazowo taktowany na 3,7 GHz, jednak wyniki z 3DMark pokazują, że w trybie Turbo może osiągać nawet 5,1GHz. Wykonany w technologii 14nm, zalicza się do rodziny Comet Lake i według tego, co wiemy, ma mieć dziesięć rdzeni, obsługujących równocześnie 20 wątków. Plotki mówią, że będzie dysponować 20MB pamięci cache. Na witrynie Tom’s Hardware pojawiła się informacja, że system chłodzenia jest kompatybilny z LGA 115x, co oznacza procesor bez problemu będzie można umieścić na płycie głównej z gniazdem LGA 1200. A płyty te dopiero mają się pojawić na rynku - prawdopodobnie nastąpi to w maju tego roku.

Procesor i9-10900K może okazać się potworem wydajności, jednak już od dawna zastrzeżenia budzi temperatura jego pracy oraz zapotrzebowanie na energię. Z tego, co słyszeliśmy jak dotąd, ma zużywać jej tyle samo, co 32-rdzeniowy AMD Threadripper 3970X. Ostatnie pogłoski mówiły natomiast o wejściu do sprzedaży procesora i9-10900K w lutym 2020, roku, co oznacza, że w tym miesiącu możemy spodziewać się oficjalnych informacji na jego temat. Nietrudno jednak zgadnąć, że tanio nie bedzie.