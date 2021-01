Intel Core i9-11900K - jak wygląda wydajność desktopowego procesora?

Do sieci trafiły już pierwsze wyniki syntetyczne nowego procesora Intel Core i9-11900K. Jak Rocket Lake-S wypada w praktyce?

Pierwsze testy syntetyczne nadchodzącego procesora Intel Core i9-11900K trafiły już do sieci. Do przeprowadzenia prób wykorzystano próbkę inżynieryjną, która ma być bardzo zbliżona do egzemplarzy, które trafią do sklepu.

Intel Core i9-10900K oraz i9-11900K Źródło: Bilibli

Testy przeprowadzono na płycie głównej z chipsetem Z490, z pamięciami o taktowaniu 3600 MHz (opóźnienia CL16) oraz kartą graficzną ASUS ROG STRIX RTX 3080.

Po podkręceniu procesor osiągnął stabilne taktowanie na poziomie 5,2 GHz.

Według testu CPU-Z układ Intel Core i9-11900K osiągnął w teście jednowątkowym 693 punkty. Oznacza to, że jest o 11% wydajniejszy od bezpośredniego poprzednika - Core i9-10900K. W testach wielowątkowych układ osiągnął 6723 punkty pobijając tym samym układ Comet Lake-S o 13 procent.

Oprogramowanie GPU-Z potwierdziło, że w przypadku procesora Rocket Lake-S do połączenia z kartą graficzną wykorzystano PCIe 4.0. To cecha charakterystyczna dla układów 11 generacji.

Wszystkie trzy wersje testu syntetycznego Cinebench pokazują, że procesor Intel Core i9-11900K jest zauważalnie wydajniejszy od i9-10900K w testach jednowątkowych. Podczas wykonywania operacji wielowątkowych wyniki są lepsze od kilku do kilkunastu procent.

Poniżej rezultaty dla Intel Core i9-11900K:

Cinebench R15 - 250/2356

Cinebench R20 - 610/5672

Cinebench R23 - 1582/13864

Oraz dla Intel Core i9-10900K:

Cinebench R15 - 223/2655

Cinebench R20 - 526/6374

Cinebench R23 - 1388/16535

Co ciekawe w przypadku benchmarków wbudowanych w gry wyniki próbka inżynieryjna Intel Core i9-11900K osiąga gorsze wyniki, niż zakładano. Możliwe, że finalna wersja procesora w połączeniu z nowymi płytami głównymi Intel z serii 500 pozwoli uzyskać lepsze rezultaty.

Intel deklaruje, że pomimo mniejszej ilości rdzeni, nowe układy z rodziny Rocket Lake-S będą wydajniejsze od konkurencyjnych procesorów AMD Ryzen 5000.

Źródło: videocardz.com, Bilbili.