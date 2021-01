Intel: Core i9-11900K jest szybszy od AMD Ryzen 5900X

Intel chwali swój nowy procesor i stawia go na piedestale. Rocket Lake S zostało zaprezentowane oficjalnie na CES 2021.

Intel zaprezentował procesory Core z rodziny Rocket Lake S 11.generacji - flagowcem jest Core i9-11900K, oferujący 19% większą wydajność od poprzedniej generacji i (jak twierdzi producent) szybszy od konkurencyjnych procroserów AMD Ryzen. Core i9-11900K ma osiem rdzeni i szesnaście wątków, co dziwi, gdyż w poprzedniej generacji było tych rdzeni dziesięć, zaś wątków - dwadzieścia. Procesor osiąga taktowanie jednego rdzenia dochodzące do 5,3 GHz, a taktowanie wszystkich równocześnie to 4,8 GHz. Wykonany został w procesie technologicznym 14 nm. Nowością jest szerszy interfejs DMI i zwiększona do 20 ilość szyn PCIe, umożliwiająca lepsze wykorzystania dysków SSD podpinanych poprzez PCIe 4.0.

Intel podaje także, że o 19% zwiększono IPC (instruction per clock) oraz udało się uzyskać o 50% lepszą wydajność grafiki - stało się to możliwe dzięki zintegrowanemu rdzeniowi Xe. Z potwierdzeniem tych osiągów musimy zaczekać do testów praktycznych. Procesor Core i9-11900K wejdzie na rynek w pierwszym kwartale 2021 roku, jednak jego cena pozostaje póki co nie znana. Będzie można stosować go z płytami z serii 500 oraz 400.