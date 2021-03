Intel Core i9-11900K podkręcony do... 7GHz!

Aż ciężko uwierzyć w taki wynik, prawda? A w tym samym czasie ktoś inny również próbował podkręcania i... doszedł do 6,5 GHz!

Choć nikt nie ogłaszał żadnych konkursów w kwestii podkręcania procesorów, dwie osoby niezależnie od siebie dały dzisiaj "czadu" w tym temacie. Najpierw na stronie CPU-Z pokazał się wynik podkręcania procesora Intel Core i9-11900K, czyli flagowca z serii Rocket Lake-S. I to jaki wynik! Udało się osiągnąć 7 GHz, ale nie była to łatwa sztuka. Osobnik podpisany jako Rog-Fisher użył w tym celu przyjaznej overclockerom płyty głównej ASUS ROG Maximus XIII Apex, trzeba było także podkręcić napięcie do 1,8873 V. Do chłodzenia został użyty ciekły azot. Efekt? Podkręcenie dokładnie do 7047,88 MHz.

Druga osoba, która wycisnęła z procesora pełnię mocy, to hinduski youtuber PC Wale, który podkręcił ten sam model procesora do 6,5 GHz i potrzebował w tym celu zwiększyć napięcie do 1,7 V. Ale w jego przypadku niezbędny był specjalnie zmodyfikowany BIOS, który otrzymał od overclockera o pseudonimie SafeDisk, pracującego dla firmy ASUS. Ta wersja BIOS - nazwana XOC BIOS - pozwala na osiągnięcie napięcia ponad 2 V. PC Wale użył płyty głównej ROG Maximus XIII Hero, a jego działania pokazuje ten film.

Co ważne, obu tym panom procesory dostarczył sam Intel, który prawdopodobnie nie pozwolił ani na podkręcanie, ani ich pokazywanie. Oficjalna premiera Rocket lake-S będzie miała miejsce dopiero 30 marca.

Źródło: VideoCardz