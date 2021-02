Intel Core i9-11900K przetestowany w CPU-Z

Procesor z najnowszej generacji - która wejdzie na rynek w przyszłym miesiącu - już pojawił się w wynikach testu popularnego benchmarka. Jakie osiągnął wyniki?

Procesor Intel Core i9-11900K dysponuje ośmioma rdzeniami Cypress Cove, które są w stanie obsłużyć szesnaście wątków. Jest to przedstawiciel ostatniej serii flagowców z linii S, produkowanych przy pomocy procesu 14 nm. Kolejne będą już wykonywane za pomocą usprawnionego przez firmę Intel procesu 10 nm, czyli SuperFin. Test w benchmarku CPU-Z (wersja 1.95) został przeprowadzony przy taktowaniu wszystkich rdzeni w częstotliwości 4,7 GHz. Tu wypada dodać, że procesor 11900K korzysta z technologii Thermal Velocity Boost, umożliwiającej podniesienie taktowania wszystkich rdzeni do 4,8 GHz, a pojedynczego do 5,2 GHz. Choć testowany model to egzemplarz inżynierski, procesory, jakie znajdą się na rynku, mają korzystać z dokładnie takich samych ustawień.

Platformą testową, na jakiej sprawdzono możliwości Intel Core i9-11900K, była płyta główna ASUS ROG Maximus XII Extreme z chipsetem Z490. Zaktualizowano firmware do wersji 2004, która ma zaimplementowaną obsługę procesorów 11. generacji. Zastosowano 32GB pamięci RAM DDR4, taktowanej na 3200 MHz, czyli największej częstotliwości, jaką obsługuje Rocket Lake-S bez XMP. Przy takiej konfiguracji procesor Intela osiągnął 716 punktów dla jednego rdzenia oraz 6539 punktów przy teście wielordzeniowym.

A co nam to mówi? Przede wszystkim - przy jednym rdzeniu Intel Core i9-11900K rządzi. Przy wielu... Cóż, Ryzeny 9 i 7 są od niego lepsze. I to znacznie. Pokazuje to poniższe zestawienie.

Źródło: VideoCardz