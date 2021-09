Intel Core i9-12900K przetestowany w Ashes of the Singularity

Wygląda na to, że poznaliśmy wyniki osiągnięte przez flagowy procesor nowej generacji Intel'a w pierwszym, oparty na grze benchmarku.

Ashes of the Singularity nie jest idealnym benchmarkiem. Nie udostępnia on szczegółowych informacji o częstotliwości pracy procesora, karty graficznej czy pamięci. Jedyne co potwierdza nowy przeciek jest fakt, że i9-12900K oferuje 24 wątki. Komputer, na którym został przeprowadzony test, był wyposażony w RTX 3080. Bez informacji czy karta graficzna została podkręcona oraz przez wzgląd na fakt, że zostały użyte niestandardowe ustawienia, nie można tego wyniku porównać do innych udostępnionych w bazie danych.

Średnia ilość klatek podczas testu wynosiła 160. Cześć ustawień była zgodna z tak zwanym predefiniowanym profilem średnim dla rozdzielczości 1080p. Przyjmując takie porównanie, rezultat RTX 3080 w parze z i9-12900K był aż o 17% lepszy niż te dotychczas osiągane na kartach RTX 3080.

Zobacz również:

Bardziej miarodajne wydają się odnalezione wyniki osiągnięte w rozdzielczości 1440p na ustawieniach wysokich. Tutaj widać sporą przewagę nowej i9 nie tylko nad poprzednimi generacjami procesorów od Intela, ale i procesorami konkurencji. Intel Core i9 12900K w parze z RTX 3080 wyprzedza 16-rdzeniowego Ryzen'a 9 5950X sparowanego z RTX 3090.

Oczekuje się, że Intel ogłosi serię Alder Lake-S na imprezie InnovatiON pod koniec października. Seria ma wejść na rynek w listopadzie wraz z zupełnie nowymi płytami głównymi Z690 oferującymi kompatybilność z pamięcią DDR4 lub DDR5.

źródło: Videocartz