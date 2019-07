Intel Core i9-9900K vs Ryzen 9 3900X - na który procesor się zdecydować?

Oto wszystko, co trzeba wiedzieć przed zakupem drogich i wydajnych procesorów Intela oraz AMD.

Dla osób, które nie śledzą rynku komputerów stacjonarnych nagłe wprowadzenie na rynek procesorów Ryzen 3000 może wydawać się triumfalnym zwycięstwem. W rzeczywistości nie jest aż tak kolorowo, ale Intel nie jest już monopolistą na rynku. Procesory od AMD na przestrzeni ostatnich kilku lat stały się znacznie lepsze.

W rzeczywistości Intel Core i9 9900K oraz AMD Ryzen 3900X ze względu na swoje osiągi i parametry techniczne są dedykowane dla nieco innych odbiorców.

Aby nie trzeba było przeszukiwać całego internetu w poszukiwaniu recenzji oraz porównań obu procesorów w skrócie podsumuje mocne i słabe strony obu układów i pomagamy w wyborze odpowiedniego CPU.

Do pracy wielowątkowej lepszym wyborem jest AMD Ryzen 3000

Dla nikogo nie powinno być szokiem, że Ryzen jest wydajnniejnszy w pracy wielowątkowej. AMD od dawna produkuje procesory z większą ilością rdzeni i wątków od Intela. Co ciekawe dla porównania w 2016 roku za 10 rdzeniowy procesor Intel - Core i7-6950X trzeba było zapłacić 1723 dolary (cena MSRP). W rzeczywistości za wątek trzeba było zapłacić około 86 dolarów. Kupujący 12 rdzeniowego AMD Ryzen 3900X otrzyma jeden wątek za zaledwie 21 dolarów.

Na powyższym wykresie widać cenę za pojedynczy wątek w przypadku większości procesorów dostępnych w sklepach.

Więcej rdzeni najczęściej przekłada się na większą wydajność, a spadek kosztu pojedynczego wątku przyczynia się do wzrostu opłacalnośći nowych procesorów. Wszystko zależy jednak od tego, czy użytkownik jest w stanie wykorzystać znaczną ilość rdzeni. W chwili obecnej głównie profesjonaliści zajmujący się produkcją animacji 3D, obróbką video lub jego kodowaniem są w stanie wykorzystać wszystkie rdzenie i wątki Ryzena 3900X. Inne aplikacje, które mogą wykorzystać znaczną ilość wątków to programy naukowe oraz narzędzia do rozwoju oprogramowania. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystko zależy od danej aplikacji i tego, w jaki sposób została ona napisania. Istnieje wiele programów, które nie wykorzystują więcej, niż kilka wątków.

Podsumowując AMD Ryzen 3900X jest lepszym wyborem dla użytkownika pracującego z aplikacjami wielowątkowymi.

Wydajność jednowątkowa = ciężki wybór

Producenci mogą chwalić się znaczną ilością rdzeni i wątków, ale prawda jest taka, że większość aplikacji nadal działa tylko na jednym lub maksymalnie kilku rdzeniach. W tym przypadku zamiast ilości znacznie ma wydajność pojedynczego rdzenia. Przykładowo Adobe Photoshop potrafi wykorzystać wiele rdzeni dopiero podczas używania określonych filtrów lub wykonywania specyficznych zadań.

W tym porównaniu wszystko sprowadza się do prędkości zegara pojedynczego rdzenia i jego wydajności.

W tej konkurencji zazwyczaj wygrywał Intel, który posiadał sporą przewagę w wydajności nad starszymi układami od AMD. W chwili obecnej Intel cały czas oferuje świetną wydajność pojedynczego rdzenia, ale Ryzen depcze mu po piętach. Wydajność najnowszych procesorów AMD w przypadku jednego wątku znacznie się poprawiła.

Przeprowadziliśmy test przy użyciu programu Cinebench R20 do pomiaru wydajności zarówno Intel Core i9-9900K i AMD Ryzen 3900X przy użyciu od 1 do 24 wątków, aby zobaczyć procentową różnicę w wydajności pomiędzy oboma układami.

Zazwyczaj Intel jest lepszy przy wykorzystaniu mniejszej ilości rdzeni, a AMD wygrywa w operacjach z wykorzystaniem wszystkich dostępnych rdzeni/wątków. Również na tym wykresie AMD wygrywa po prawej stronie. Ciekawe jest jednak, że tam, gdzie AMD zazwyczaj mocno przegrywało teraz jest wolniejsze o około 4 do 7 procent względem układu Intel'a, który ma od 400 MHz wyższe taktowanie bazowe.

Standardowo i w tym przypadku wszystko zależy od wymagań i preferencji użytkownika. Jeżeli za wszelką cenę stawia sobie on wydajność pojedynczego rdzenia i jednocześnie wie, że nie wykorzysta więcej, niż 16 wątków, które jest w stanie zaoferować Core i9 9900K to procesor Intela okaże się lepszym wyborem.

W przypadku, gdy kupujący wie, że być może czasami wykorzysta wydajność wielowątkową - np. okazjonalnie zajmuje się obróbką wideo i jest gotowy poświęcić nieco wydajność w operacjach jednowątkowych to Ryzen 9 3900X staje się ciekawszym wyborem.

Który procesor dla gracza?

W przypadku grania na komputerze wyposażonym w wysokiej jakości procesor taki, jak Intel Core i9-9900K lub AMD Ryzen 3900X bardzo dużo zależy od mocy procesora graficznego, rozdzielczości, monitora oraz częstotliwości odświeżania, jaka jest wykorzystywana.

Na wstępie należy zaznaczyć, że oba procesory są świetne dla graczy i oba układy to świetny wybór.

Należy jednak wiedzieć, że podczas grania w gry użytkownik nie wykorzysta wszystkich rdzeni/wątków, więc warto zastanowić się nad zakupem jednego ze starszych układów takich, jak Intel Core i9-9700K lub AMD Ryzen 7 3700X, które oferowane są w dużo atrakcyjniejszych cenach.

Jeżeli użytkownik szuka jednak bezkompromisowej wydajności z pewnością wybierał będzie pomiędzy Intel Core i9-9900K, a AMD Ryzen 9 3900X. W tym przypadku Intel minimalnie wygrywa, ale Ryzen 9 nie jest daleko w tyle. Różnice są naprawdę małe i praktycznie niezauważalne.

Wszystko zależy również od tego, w jaką grę użytkownik gra. W grach, które nie wykorzystują tak bardzo procesora graficznego Intel Core i9-9900K w połączeniu z Nvidia RTX 2080 Ti jest szybszy od Ryzena 9 z taką samą grafiką. W przypadku użycia słabszej karty graficznej GTX 1080 oba układy wypadają bardzo podobnie. W przypadku gier w dużej mierze wykorzystuje się procesor graficzny, a nie CPU, dlatego w tym przypadku oba układy wypadają podobnie.

Zwycięzcą staje się Intel Core i9-9900K, ponieważ czasami oferuje on większą wydajność. Różnice to będą jednak odczuwalne jedynie dla eSportowców, dla których liczy się każda klatka.

Ryzen wygrywa w przypadku, gdy użytkownik zamierza grać i jednocześnie strumieniować swoją rozgrywkę w czasie rzeczywistym przy najwyższych możliwych ustawieniach. Przydają się wtedy dodatkowe rdzenie, jakie oferuje Ryzen 9 3900X.

Jeżeli aplikacje, z których korzystasz preferują procesory Intela, kup i9-9900K

Przed zakupem warto dokładnie przeanalizować potrzeby oraz dowiedzieć się, jaką architekturę preferują aplikacje, które będą wykorzystywane na nowym komputerze. Jeżeli okaże się, że użytkownik korzysta z aplikacji, które preferują architekturę Intela, to najlepszym rozwiązaniem jest zakup i9-9900K. Analogiczna sytuacja dotyczy firmy AMD. W przypadku korzystania z programów, które lepiej działają na komputerze z procesorem od AMD lepiej wybrać Ryzen 9 3900X.

Zwracamy na to uwagę, ponieważ większość recenzji nowych procesorów pokazuje tylko ogólną wydajność obu układów, a nie skupia się na specyficznych zastosowaniach.

W przypadku korzystania z Quick Sync wybierz Intel Core i9-9900K

Asem w rękawie Intela jest obsługa funkcji Quick Sync, która wbudowana jest w procesory Intela ze zintegrowaną kartą graficzną. Quick Sync to obecna od wielu lat opcja, która znacznie przyśpiesza kodowanie wideo.

Różnica w czasie kodowania jest ogromna, co widać poniżej. Wykorzystywaliśmy procesory do kodowania wideo HEVC przy użyciu Quick Sync i bez jego użycia w Intel Core i9.

Funkcja Quick Sync Intela (tylko w układach ze zintegrowanym procesorem graficznym) potrafi skompromitować tradycyjne kodowanie wykorzystujące CPU.

W przypadku, gdy użytkownik korzysta z programów z obsługą Quick Sync warto mieć procesor, który pozwoli ją wykorzystać.