Intel Core i9-9900KS - bestia taktowana na 5GHz

Zaprezentowany przez firmę Intel procesor to w chwili obecnej najmocniejszy model, który wejdzie na rynek w najbliższym czasie.

Eksperci zastanawiali się jakiś czas temu, czy Intel da radę stworzyć coś mocniejszego od Core i9-9900K? Jak się okazuje - już wtedy nad tym pracował i dał radę. Na specjalnym pokazie zaprezentowany został ośmiordzeniowy Intel Core i9-9900KS, który może być taktowany na 5 GHz. Nie jest to jednak wartość domyślna - ta wynosi 4 GHz (czyli i tak bardzo wysoka), a do 5 GHz dociąga w trybie Turbo. Zazwyczaj przy tym trybie podwyższona wartość taktowania dotyczy tylko kilku rdzeni, w których jest ona zwiększana, a w pozostałych jest niższa. Nowy procesor zmienia ten stan rzeczy - każdy z ośmiu rdzeni będzie mieć dokładnie 5 GHz, co oczywiście znacząco przełoży się na wydajność. Jak nietrudno się domyślić, osiem rdzeni to równoczesna obsługa szesnastu wątków, więc powinien poradzić sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami.

Pokaz możliwości nowego procesora

Tu wypada zauważyć, że poprzednik - czyli wspomniany Core i9-9900K - również obsługiwał 8 rdzeni i 16 wątków, jednak ich częstotliwość podstawowa wynosiła 3,6 GHz. Wersja KS zawiera zintegrowany układ graficzny, ale nie podano żadnych szczegółów na jego temat, ani też na temat wymagań dotyczących systemu chłodzenia. Jednak już wiadomo, że to w tej chwili szczytowe osiągnięcie Intela. Co od razu nasuwa się na myśl, to pytanie o cenę tej bestii? Niestety, tego również nie zdradzono, ale poinformowano, że trafi na rynek konsumencki. Jeśli kogoś to dziwi, warto przypomnieć, że nie wszystkie produkty firmy Intel są dostępne w powszechnej sprzedaży. Dobrym przykładem Core i9-9900XE, który powstał z myślą o branży finansowej i był sprzedawany tylko i wyłącznie na aukcjach. Wiadomo także o istnieniu Core i9-9900KFC, który został wymieniony na liście programu diagnostycznego AIDA64, ale nie ma żadnych szczegółów na jego temat.

Pokaz Intela to przedsmak tego, co pokaże na targach Computex, rozpoczynających już jutro w Tajpej. Zobacz, czego się na nich spodziewać!