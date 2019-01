Intel Core serii F bez zintegrowanego GPU nie jest wart Twoich pieniędzy

Kiedy Intel na CES2019 pokazał sześć nowych procesorów dla desktopowów, niewiele czasu poświęcił na konkrety. Teraz już wiemy więcej: Nowe układy kończą się przyrostkiem "F" i brakuje im zintegrowanego układu GPU. Dlatego prawdopodobnie nie powinieneś na nie wydać swoich pieniędzy.

Dlaczego?

Przyczyna jest banalna. Intel wycenia je tak samo jak procesory, które zawierają zintegrowany układ GPU. Oczywiście nie oznacza to, że nowe procesory Intel z "serii F" są bezwartościowe, zwłaszcza jeśli posiadasz już komputer PC z dedykowaną kartą graficzną. Oznacza to jednak, że dyskretny procesor graficzny będzie używany dla każdego zadania, zużywając być może więcej energii niż normalnie pobierałby twój komputer PC.

(Dla jasności, referencyjny cennik mikroprocesorów Intela jest tutaj, choć cena za pudełkowy procesor od sprzedawcy detalicznego będzie oczywiście wyższa. Intel publikuje również bardziej szczegółowy wykaz specyfikacji dla swoich rodzin procesorów, takich jak Core i5. Wreszcie, każdy procesor można sprawdzić w bazie danych Ark Intela pod kątem pozostałych parametrów.)

Nowe procesory to Core i3-8100F, Core i3-9350KF, Core i5-9400F, Core i5-9600KF, Core i7-9700KF oraz Core i9-9900KF. Dla wszystkich tych procesorów, z wyjątkiem Core i3-9350KF, Intel dostarcza wersję ze zintegrowanym układem GPU w tej samej cenie.

Jedyny godzien zainteresowania

Core i3-9350KF jest jednym z procesorów z listy, który może zasłużyć na więcej uwagi, ponieważ nie ma analogicznego procesora "bez F" w cenniku głównym Intela. Chociaż 4 GHz Core i3-9350KF nie posiada procesora graficznego, baza danych firmy Intel podaje że ma maksymalną częstotliwość turbo 4,6 GHz. Najbliższym porównywalnym procesorem jest Core i3-8350K, który jest ograniczony do szybkości 4GHz. Czyli Intel pobiera 5 dolarów premii za Core i3-9350KF (kosztuje 173 w stosunku do 168 za Core i3-8350KF). Ta dodatkowa moc procesora (0,6GHz) może być warta swojej ceny (oczywiście jeśli masz oddzielną kartę graficzną).

Ogólnie rzecz biorąc lepiej unikać nowej linii procesorów Intela z serii F. Być może ceny ulegną niedługo zmianie i wtedy będą to układy godne zainteresowania, jednak do momentu gdy w tej samej cenie możemy nabyć procesor z wbudowaną grafiką nie ma sensu z niej rezygnować. Zapewne o wiele rozsądniej poczekać do wakacji 2019 na Ice Lake z jego 10nm architekturą.