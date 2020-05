Intel DG1 - pierwsza komercyjna karta graficzna Intela zapowiada się nieźle

O karcie graficznej Intel DG1 słyszeliśmy już od początku roku. Jednak dopiero teraz pojawiają się pierwsze wyniki jej testów.

Karta graficzna Intel DG1 pojawiła się w wynikach testów SiSoftSandra. Pokazują one nie tylko liczbę rdzeni, ale również taktowanie zegara, co pozwala na określenie oczekiwanej wydajności. A zatem mamy tu 768 rdzeni taktowanych na 1,5 GHz (spodziewane jest podniesienie tej wartości przed premierą rynkową karty) oraz 3GB pamięci vRAM. Moc obliczeniowa wynosi 2,3 TFLOPS. Co możemy powiedzieć na tej podstawie? Z poprzednich informacji producenta wiemy, że karta będzie przeznaczona na rynek biznesowy, jednak jej parametry pokazują, że może sprawdzić się także w grach. Jej wydajność jest bowiem lepsza, niż w konsoli PlayStation 4, spełnia także minimalne wymagania dotyczące zastosowania w VR (1,9 TFLOPS). Może więc dobrze sprawdzić się w budżetowych komputerach gamingowych.

W karcie Intel DG1 ma zostać zastosowane takie samo dGPU, jak w TigerLake iGPU. Z kolei samo Tiger Lake pojawi się na rynku konsumenckim w formie mobilnej i ma pozwolić na osiągnięcie wydajności na poziomie serii MX od firmy Nvidia.

Przy okazji nowych informacji producent potwierdził, że układ graficzny Intel Xe DG1 nie będzie produktem dla graczy, choć pokazane demo demonstruje używanie na sprzęcie z tym układem gry Warframe na telewizorze z rozdzielczością 1080p i wszystko działa niezwykle płynnie. Intel Xe DG1 ma 3 złącza DisplayPorts oraz jedno HDMI. Pobiera zasilanie bezpośrednio z PICe.

