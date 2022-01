Intel Meteor Lake - data premiery, ceny, specyfikacja techniczna [11.01.2022]

Meteor Lake ma być pierwszą generacją 7 nm układów od Intela, ale prawdopodobnie nie pojawią się one do 2023 roku. Przedstawiamy wszystkie najnowsze informacje na ten temat.

Spis treści

Pomimo coraz ostrzejszej konkurencji w ostatnich latach, Intel pozostaje wiodącym producentem procesorów zarówno dla producentów laptopów, jak i konsumentów.

Dane z Mercury Research pokazują, że w ciągu trzech miesięcy do końca 2020 roku firma odpowiadała za około 81% sprzedaży wszystkich procesorów na świecie.

To czyni nadchodzącą premierę firmy istotną dla ogromnej ilości osób. W przeciwieństwie do wielu firm technologicznych, producenci układów scalonych są zazwyczaj otwarci, jeśli chodzi o ich długoterminowe plany. Wiemy już, że AMD pracuje nad architekturą Zen 4, natomiast wyciekła lista planowanych premier, która ujawnia szczegóły dotyczące dwóch następnych generacji procesorów Intela.

Będą to układy Alder Lake 12. generacji i Raptor Lake 13. generacji, ale Intel już wcześniej szczegółowo wypowiadał się na temat swoich nadchodzących procesorów wykonanych w 7 nm procesie technologicznym. Wśród nich jest Meteor Lake, procesory 14, generacji, które mają przynieść kilka znaczących zmian w krzemie Intela. Oto wszystko, co musisz wiedzieć na tak wczesnym etapie.

Fot. Intel

Intel Meteor Lake - data premiery

Intel podjął nietypową decyzję o potwierdzeniu daty premiery już teraz, choć nie jest to nic bardziej konkretnego niż 2023 rok.

Meteor Lake oficjalnie osiągnął swoją fazę "tape in" w maju 2021 roku, według Gregory'ego Bryanta z Intela:

Great way to start the week! We are taping in our 7nm Meteor Lake compute tile right now.



A well-deserved celebration by the team on this milestone. #IAmIntel #Innovation pic.twitter.com/oHYhFvo3iF — Gregory M Bryant (@gregorymbryant) May 24, 2021

To właśnie wtedy wszystkie różne części chipu są po raz pierwszy łączone razem - 'tape out' to moment, w którym finalny projekt jest gotowy do produkcji.Oficjalna zapowiedź odzwierciedla również fakt, że Intel pracuje nad 7 nm układami już od dłuższego czasu.

Intel Meteor Lake - ceny

Biorąc pod uwagę, że od teraz do planowanej premiery Meteor Lake dzielą nas jeszcze dwie generacje procesorów, przewidzenie cen jest prawie niemożliwe. Dla odniesienia, oto ile kosztują układy Rocket Lake obecnej generacji:

Core i9-11900K - 513 - 539 dolarów (około 2060 - 2160 zł)

Core i7-11700K - 374 - 399 dolarów (około 1500 - 1600 zł)

Core i5-11600K - 237 - 262 dolarów (około 950 - 1050 zł)

Core i5-11400K - 157 - 182 dolarów (około 630 - 730 zł)

Ceny stopniowo rosły z generacji na generację, więc odpowiedniki układów mogą być znacznie droższe do czasu pojawienia się Meteor Lake.

Jeśli Intel wypuści też zintegrowane układy przeznaczone do laptopów, to będą one wyceniane w zależności od pozostałego sprzętu i nie będą dostępne do kupienia jako samodzielne komponenty. Co prowadzi nas do następnej sekcji...

Czy Intel wyda desktopowe i mobilne układy Meteor Lake?

Najprawdopodobniej tak, choć ich premiery mogą być rozłożone w czasie. Po premierze Meteor Lake, Intelowi zapewne będzie zależało na tym, aby 7 nm układy znalazły się w jak największej liczbie komputerów PC. Ogromne portfolio urządzeń Intela sprawi, że będzie to nie lada wyzwanie, ale nie spodziewamy się, aby długo trzeba było czekać, aż procesory Meteor Lake dla komputerów stacjonarnych i laptopów staną się dostępne.

Intel zwiększa wykorzystanie EUV o ponad 100%

Jak można się spodziewać, konkretne plotki na temat procesorów Intel, jakie mają pojawić się w 2023 roku, są stosunkowo rzadkie. Na niedawnej imprezie Intela Unleashed: Engineering the Future, CEO Pat Gelsinger wyjaśnił::

Firma opracowała na nowo i uprościła nasz proces 7 nm, zwiększając nasze wykorzystanie EUV o ponad 100%.

EUV odnosi się do litografii ultrafioletowej o niezwykle krótkiej długości fali 13,5 nm. Wydaje się, że Intel przezwyciężył wcześniejsze problemy z technologią, które uniemożliwiły wcześniejszy rollout.

Meteor Lake ma wykorzystywać tę samą hybrydową konstrukcję procesorów, która zostanie wprowadzona w Alder Lake. Obejmuje to zarówno rdzenie o wysokiej wydajności, jak i efektywności energetycznej, choć Intel połączy Gracemount z Ocean Cove, w przeciwieństwie do Golden Cove. Nie jest jeszcze jasne, jakie korzyści to przyniesie.

Meteor Lake wykorzysta nową architekturę o nazwie Redwood Cove

Artykuł Wccftech z maja 2021 roku sugerował następnie, że Meteor Lake wykorzystywać będzie zupełnie nową architekturę znaną jako Redwood Cove. Będzie to następca Golden Cove (spodziewany debiut w procesorach Alder Lake) i ma rzekomo zapewnić "ulepszenia IPC i architektury".

Inne kluczowe plotki na temat specyfikacji Meteor Lake ujawnione zostały w dalszej części artykułu. Obejmują one platformę LGA 1700 i pamięci DDR5, a sam autor artykułu, Hassan Mujtaba, wspomina o potencjalnych układach z serii 800 i obsłudze PCIe Gen 5.

Nic więcej nie zostało jeszcze ujawnione, chociaż w okresie od teraz do spodziewanej premiery Meteor Lake spodziewanych jest jeszcze wiele zmian. Obejmują one PCIe Gen 5 i do 48 platformowych kanałów PCIe w Alder Lake, a także DDR5. Następnie jest Raptor Lake, który ma dodać DLVR Power Delivery i ulepszoną pamięć podręczną CPU dla gier stacjonarnych. Tam też spodziewamy się kilku zmian w rdzeniu, podobnych do tych wymienionych powyżej.

Zaktualizujemy ten artykuł, gdy dowiemy się więcej o Meteor Lake.