Intel NUC - mały, ale wariat. Co nas przyciąga do mini PC-tów

Intel konsekwentnie i aktywnie rozwija ekosystem komputerów przenośnych NUC. Aż trudno uwierzyć, że te mini PC towarzyszą nam już dziesięć lat. Regularnie pojawiają się nowe modele, które otrzymują najnowsze osiągnięcia sprzętowe, w tym procesory najwyższej generacji, a czasem nawet wychodzi coś ekskluzywnego.

Tak ważna rocznica nie mogła jednak nie zostać wykorzystana do prezentacji czegoś nowego i jeszcze bardziej imponującego. I choć na pewno nowy Intel NUC 13 Extreme przykuwa uwagę, to w tym artykule skupimy się na historii oraz zmaganiach na drodze do sukcesu, jaki towarzyszył mini PC od Intela.

Intel NUC - oryginalna podejście

Istnienie komputerów NUC zaczęło się od prostego pomysłu. “Co, gdyby komputer stacjonarny był po prostu mniejszy? Wystarczająco mały, aby zmieścić się w dłoni?” Nawet dziś pomysł ten wydaje się dziwny, a ponad 10 lat temu musiał być traktowany jako żart. Jednak stał się on kluczem do sukcesu NUC.

Najpierw trochę historii. Należy pamiętać, że to właśnie mniej więcej ponad dekadę temu rozpoczęła się swoista rewolucja, która trwa do dziś. Nowy sprzęt miał być już nie tylko wydajny. Głównym kryterium była jego mobilność. Producenci komputerów prześcigali się w tworzeniu ultrakompaktowych konstrukcji netbooków czy nettopów. Intel jednak zauważył, że nie do końca tego potrzebują użytkownicy. Cóż - nie w każdej sytuacji mały, mający niecałe 10 cali “laptop”, się sprawdzał.

Intel NUC to komputery o różnych wymiarach, i zastosowaniach ||Fot. PCWorld.com

Dodatkowo segment komputerów stacjonarnych od lat nie przeszedł żadnej większej rewolucji. W obudowach dalej dominowały konstrukcje wykorzystujące już wtedy ponad 15-letni standard ATX. Skoro laptopy i netbooki udowodniły, że możliwe jest zapewnienie użytecznej wydajności w znacznie mniejszej obudowie, to czemu nie przenieść tego doświadczenia na nasze biurka? Tak rozpoczęła się praca zespołu inżynierów, przed którymi postawiono niełatwe zadnie. W jaki sposób można zaprojektować komputer stacjonarny, by ten był zauważalnie mniejszy? Idea ta została nazwana NUC – Next Unit of Computer.

Kochanie skurczyłem.... komputer?

Na rezultat nie musieliśmy czekać długo. Projekt, który krył się pod wewnętrzną nazwą “4x4” został zaprezentowany już w 2013 roku. Ten pierwszy komputer nowej generacji miał wymiary zaledwie 4 x 4 cala (ok. 10 x 10 cm). Dodatkowo dalej zapewniał odpowiedni poziom wydajności, swobodę w konfiguracji czy niewielkie opcje rozbudowy. Jednak by osiągnąć ten cel, potrzebne było porzucenie staromodnych rozwiązań. Całkowicie zrezygnowano z napędów mechanicznych, usunięto i zredukowano ilość dostępnych portów. I to do tego stopnia, że w pierwszej generacji NUC nie było nawet wyjścia słuchawkowego!

Podstawowe modele NUC nie imponują ilością dostępnych portów zarówno na przodzie obudowy.. || Fot. PCWorld.com ...jak i na tylnym panelu || Fot. PCWorld.com

Na początku NUC-ki były jednak dość nijakie. Wyglądały jak zwykłe, czarne pudełko. Ponieważ celowano głównie w klientów biznesowych, poniekąd zakładano, że użytkownicy będą je instalować do monitora od tyłu. W zestawie był nawet dodawany specjalny uchwyt dla standardu VESA.

Jeden z pierwszych modeli NUC w formacie 4x4 || Fot. PCWorld.com

Z czasem, wraz ze wzrostem ich popularności, zaczęto zwracać uwagę również na wygląd. Nowsze modele wyróżniają się nie tylko ładniejszą kolorystyką - niektóre posiadają nawet efektowne podświetlenie RGB, abyśmy mogli je wyeksponować.

Apetyt rośnie w miarę... korzystania

Z biegiem czasu koncepcja NUC uległa pewnym zmianom. Początkowo Intel oferował NUC-ki oparte na szerokiej gamie procesorów Celeron czy Atom. Zapewniały one wystarczający poziom wydajności do podstawowych zadań, przy czym charakteryzowały się niskim poborem energii. Jednak w przypadku komputerów nigdy nie możemy powiedzieć przecież, że mocy jest za dużo. Już w 2015 pojawiły się pierwsze modele NUC wyposażone w jednostki Core i5 oraz i7. Rok później zadebiutował pierwszy model “małego” komputera Intela przeznaczonego dla graczy – Skull Canyon. Model ten został wyposażony w zintegrowany układ Intel Iris Pro 580, który dorównywał w niektórych testach nawet GeForce GTX 750 Ti, co jak na mobilną jednostkę w tamtym okresie, na pewno imponowało.

Płyty główne NUC, obsługujące Compute Card|| Fot. PCWorld.com

Kolejną rewolucją były zaprezentowane w 2017 roku karty obliczeniowe (Compute Card) oraz ich późniejsi następcy - Intel Compute Element. Te samodzielne konstrukcje zawierają procesor Intela, pamięć RAM i pamięć masową, umożliwiając rozbudowę NUCa, o wcześniej nieosiągalne opcje. Dodatkowo najnowsze wersje Extreme umożliwiają wymianę procesora nawet na najmocniejsze modele przeznaczone dla komputerów stacjonarnych.

Komputery już nie tylko do pracy - NUC Extreme

To właśnie Skull Canyon możemy przypisać dalszy rozwój NUC-ów skierowanych dla graczy. Następca był jeszcze bardziej imponujący, a to za sprawą dość nieoczekiwanego sojuszu w 2018 roku. Wydajny, czterordzeniowy procesor Intela 8. generacji, został połączony z zintegrowaną grafiką Radeon Vega od AMD. Dzięki temu Hades Canyon mógł się pochwalić prawie dwukrotnie większą wydajnością, osiągami dorównując gamingowemu laptopowi z GTX 1060. Oba NUC’ki wyróżniały się na pewno świecącą czaszką, umieszczoną na pokrywie. Logo to powstało jeszcze za czasów platformy Skulltrail, przeznaczone początkowo dla gamingowych płyt głównych Intela. Od 2016 roku wyróżnia najbardziej wydajne konstrukcje "niebieskich".

Podświetlana lego wyróżnia najwydajniesze NUC'ki w ofercie Intela|| Fot. PCWorld.com

Hades Canyon to również pierwszy z komputerów NUC, który doczekał się dopisku Extreme w nazwie. Późniejsze wersje był jeszcze bardziej imponujące. Począwszy od 9. generacji, Intel jakby rozpoczął walkę o bardziej wymagających użytkowników, a wymiary przestały być ograniczeniem. Ghost Canyon charakteryzował się nie tylko zastosowaniem karty Computer Element w wersji Extreme, ale umożliwiał korzystanie ze standardowej karty graficznej w slocie PCIe. Jedynym ograniczeniem były wymiary obudowy (238 x 216 x 96), jednak nie przeszkadzało to w umieszczeniu wewnątrz nawet RTX 2070.

Compute Element stosowany w wersjach Extreme, zapewnia większe opcje rozbudowy ||Fot. PCWorld.com

Biorąc jednak pod uwagę, jak znacząco powiększyły się wymiary karty graficznych, Intel po raz kolejny zdecydował się na powiększenie obudowy. Konstrukcjom Beast Canyon czy Raptor Canyon bliżej już do pełnoprawnych komputerów ITX niż swojego miniaturowego pierwowzoru. To dobrze, ponieważ dostarczając szerszą gamę produktów, tym więcej użytkowników zwróci uwagę na propozycję od Intela. Jeżeli jesteście ciekawi jak sprawuje się NUC wyposażony w wydajny procesor 12. generacji, to zapoznajcie się z naszą recenzją modelu Dragon Canyon.

Co przyniesie przyszłość?

We wrześniu tego roku zadebiutował jeszcze jeden model - Serpent Canyon. Jest to pierwszy NUC Extreme Intela wyposażony w dedykowany układ graficzny tego producenta. Zależnie od konfiguracji znajdziemy układy Arc A550M, A730M czy A770M, wyposażone w od 8 do nawet 16 GB dedykowanej pamięci. Zastosowanie mobilnej karty graficznej własnej produkcji pozwoliło na redukcję rozmiarów do 230 x 160 x 60 mm. Można podejrzewać, że wraz z rozwojem kart graficznych ARC, będą one częściej trafiać do NUC’ków - już nie tylko do serii Extreme.

Pierwszy NUC wyposażony w dedykowany układ graficzny produkcji Intela || fot. Intel

Dodatkowo warto też nadmienić, że Intel od kilku lat opracowuje również rozwiązanie NUC dla laptopów. To ma pomagać mniejszym producentom w tworzeniu lepszych komputerów mobilnych, spełniających wszystkie normy standardu Evo – tak zwane rozwiązanie “bearbone". A może doczekamy się i w tym przypadku szerszego zastosowania “kart rozszerzeń”, które w łatwy sposób pozwolą nam na upgrade naszego sprzętu?

NUC to także laptopy || Fot. Intel

Biorąc pod uwagę, jak dużego postępu dokonał Intel przez dziesięć lat projektowania komputerów NUC, nie ma co się dziwić, że z optymizmem wyznacza cele na kolejną dekadę. Nie zapominajmy, że z chęcią dzieli się swoim doświadczeniem z partnerami, dzięki czemu rozwiązania pochodzące z tych miniaturowych komputerów znajdziemy w wielu innych produktach.

Platforma NUC zastosowana w prototypowym egzemplarzu komputera Razer Tomahowk || Fot. PCWorld.com

Pozostaje życzyć dalszych sukcesów i rozwoju NUC’ków przez kolejne dziesięciolecia - przecież leży to w naszym wspólnym interesie.