Intel Optane przechodzi do historii. To koniec marki

Pamięci i dyski SSD Optane były niezwykle obiecujące, cieszyły się również dużą popularnością. Co zatem stoi za decyzją Intela o zamknięciu tej gałęzi swojego biznesu?

Podczas spotkania z inwestorami Intel nie podał dokładnych powodów swojej decyzji, wspominając zamiast tego o "racjonalizacji portfolio" produktów oraz zamknięciu działów, które nie przynoszą spodziewanych dochodów. Oznacza to, że choć marka Optane wyceniana jest na ponad pół miliarda dolarów, nie radziła sobie na rynku tak dobrze, jak na początku. Autorskie technologie oraz rozwiązania mają zostać sprzedane - nie podano jednak, kto przejmie do nich prawa.

Mamy zatem do czynienia z szóstym biznesem nie dotyczącym procesorów, którego pozbywa się Intel. Wcześniej sprzedał dział SSD konkurencyjnemu SK Hynix oraz dział dronów firmie prowadzonej przez brata Elona Muska. W chwili obecnej Optane obejmuje pamięci i dyski SSD, które wykorzystują m.in. technologię pamięci nieulotnej 3D Xpoint. Wszystko wskazuje na to, że jej dalszym usprawnianiem zajmie się ktoś inny. Jak sugerują analitycy, koniec Optane mógł być spowodowany tym, że Micron przestał rozwijać 3D XPoint. Być może dlatego, że NAND cały czas sprawuje się świetnie i inni producenci dysków SSD nie widzą powodów, aby to zmieniać?

Trochę szkoda, ponieważ Optane było obiecującym rozwiązaniem. Jak się jednak okazuje, podzieli los innych technologii, które trafiły na technologiczny cmentarz.

Źródło: Tom's Hardware