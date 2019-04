Intel Optane z obsługą budżetowych procesorów Celeron i Pentium

Ostatnia aktualizacja sterowników przynosi wsparcie dla budżetowych procesorów Celeron i Pentium.

Dwa lata po debiucie pamięci Intel Optane firma zdecydowała się dodać obsługę procesorów, które najbardziej skorzystają z funkcjonalności tego rozwiązania. Niedawna aktualizacja sterowników pamięci Intel Optane przynosi wsparcie dla budżetowych procesorów Pentium i Celeron należących do 8 generacji, co zostało zauważone przez Anandtech w miniony weekend.

Źródło: Intel

Pamięć Intel Optane to w rzeczywistości szybki bufor dla talerzowych dysków HDD. Jest to mały dysk SSD oparty na złączu M.2, który inteligentnie buforuje najczęściej używane programy i pliki w celu przyśpieszenia dostępu do nich. Po umieszczeniu dysku w odpowiednim slocie na płycie głównej Windows wykrywa pamięć Optane i łączy ją w całość z dyskiem HDD, na którym zainstalowany jest system Windows. Oprogramowanie Optane stale analizuje, z jakich plików korzystamy i przenosi je do pamięci SSD, aby zwiększyć responsywność naszego komputera. Jeszcze do niedawna pamięć Intel Optane była obsługiwana jedynie przez komputery wyposażone w procesory Intel Core siódmej i ósmej generacji, które najczęściej i tak wyposażone są już w dyski SSD. Inaczej ma się sprawa w przypadku budżetowych komputerów PC opartych na tańszych i mniej wydajnych procesorach Pentium i Celeron. Obecnie one również mogą skorzystać z technologii Optane, co pozwoli na znaczne przyśpieszenie najtańszych konstrukcji dostępnych na rynku.

W Polsce możemy kupićPamięć Optane o pojemności 16 GB oraz 32 GB. Polecamy zakup większego modelu.