Intel Overclocking Masters 2022 i ja tam byłem... i azotem się bawiłem

130 litrów azotu, masa najnowszego i najwydajniejszego sprzętu, a to wszystko tylko po to, by zorganizować zawody w ekstremalnym podkręcaniu komputerów.

W miniony piątek (9 grudnia) na zaproszenie Intela pojawiłem się w Kinguin Esports Performance Center Warszawa. Z informacji otrzymanych wcześniej wiedziałem już, że będzie organizowany wspomniany konkurs w podkręcaniu procesorów. I choć otrzymana instrukcja wspominała o Extremalnym OC, jakoś trudno mi było w to uwierzyć. Zwłaszcza gdy spojrzymy na wykaz całej platformy. Trzeba być szalonym, aby powierzyć sprzęt o wartości parunastu tysięcy złotych w celu wykręcania jak najmocniejszego wyniku, prawda?

Fot. Intel

No cóż, myliłem się. Już po pierwszym spojrzeniu na stoły, gdzie był rozłożony sprzęt, dało się zauważyć poty – specjalnie pojemniki, które to właśnie służą do chłodzenia procesora przy pomocy LN2, a w narożniku pomieszczenia dewary, w których przechowywano azot.

Fot. Intel

Po krótkim wprowadzeniu zostały rozlosowane drużyny. Sam trafiłem do teamu z Łukaszem “Zmasło” Zmysło i Grzegorzem Karasiem. Szybko się okazało, że jako jedyny posiadam (choć z dawnych już czasów) większe doświadczenie z ekstremalnym podkręcaniem. Byłem związany z polską sceną XOC przed prawie 10 laty, biorąc udział w różnych konkursach na HWbot czy nawet na zawodach Asus Open Overclocking Cup w 2013 roku. Jednak to było dawno, czy coś jeszcze pamiętam? Okazało się, że tak. Dość szybko zaizolowaliśmy platformę i czekaliśmy na dalsze instrukcje. Tutaj duża pochwała dla Michała Vobożila, który stale czuwał nad uczestnikami konkursu. Xtreme Addict, gdyż pod takim pseudonimem jest szerzej znany na świecie, to czołowy overclocker, posiadacz licznych trofeów, rekordów świata, czy nawet tytułów mistrzowskich. Dodatkowo to stary, dobry znajomy, z którym po kilkuletniej przerwie było po prostu miło się spotkać i pogadać.

Fot. Intel

Wróćmy do zawodów. Sześć trzyosobowych teamów rywalizowało o to, który osiągnie najwyższy wynik w teście Cinebench R23 i to przy wszystkich włączonych rdzeniach. Oznacza to konieczność nie tylko przedyktowywania jednostek Raptor Cove, ale i Gracemont oraz utrzymania stabilnej temperatury ( ok. -170°C) podczas przeprowadzania benchmarku. Śmiało można powiedzieć, że poradziliśmy sobie z tym zadaniem.

Finalnie nasz egzemplarz Core i9-13900K pracował z mnożnikami 69X i 55X. W celu osiągnięcia częstotliwości powyżej 7 GHz delikatnie o 2 MHz podbiliśmy zegar BLCK. Uzyskany wynik 52 749 finalnie zapewnił zespołowi “Betterclock” (do którego należałem) drugie miejsce. W ostatnich minutach konkursu wyprzedził nas team “profesjonalni_amatorzy” prowadzony przez Krzysztofa Bogackiego, którego procesor był w stanie pracować z częstotliwością 7,1 GHz! – Gratulujemy!

W tym miejscy należy podziękować zarówno Intelowi, który zorganizował cały event jak i partnerom ASUS, Kingston, ThermalGrizzly, CoolerMaster. Dla mnie, jako redaktora PCWorld, było to wielkie przeżycie. Możliwość ponownego schłodzenia komputera ciekłym azotem - czyli do mojego hobby, które przed dziesięcioma laty napędzało mnie do działania i rozwoju w zakresie wiedzy sprzętowej - pobudziła chęć do powrotu. Pozostaje liczyć, że i na kolejną edycję zostaniemy zaproszeni.

PS. Ma ktoś na sprzedaż pota na procesor?