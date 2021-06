Intel Ponte Vecchio (Xe-HPC) z chłodzeniem cieczą?

Ponte Vecchio to akcelerator nowej generacji dla zaawansowanych obliczeń. Układ ma składać się z 47 "magicznych płytek", z których każda jest produkowana w inny sposób.

Na stronie Igor's LAB pojawił się przeciek, pokazujący finałową wersję modułu Ponte Vecchio. Jest to moduł typu OAM - OCP Accelerator Module. Stanowi alternatywę dla modułów serwerowych i korzysta z niego konkurencyjny układ AMD Instinct MI200. Rendery pokazuje na dokładną budowę modułu, który używa płytek stworzonych w litografii TSMC 5 i 7 nm oraz 10 nm SuperFin Intela. Ułożone są razem przy wykorzystaniu technologii Foveros 3D oraz EMIB ( Embedded Multi-Die Interconnect Bridge). Taka kombinacja wymaga mocy sięgającej do 600 W.

Ponte Vecchio będzie w związku z tym układem chłodzonym cieczą. To spekulacja, ale wynikająca z tego faktu. Ponadto jeszcze w marcu sam Intel wspominał o takim rozwiązaniu. Jednak póki co istnieją tylko sample inżynierskie, które nie zawsze są zoptymalizowane. Może być więc tak, że finałowy efekt nie będzie wymagać tego rozwiązania, co byłoby znacznie wygodniejsze dla użytkowników.

