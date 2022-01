Intel Raptor Lake - data premiery, ceny, specyfikacja techniczna [13.01.2022]

Intel potwierdził, że jego procesory 13. generacji będą znane jako Raptor Lake, ze wszystkimi znakami wskazującymi na premierę w 2022 roku. Oto materiał zbiorczy, w którym przedstawiamy wszystkie dotychczasowe informacje na ich temat.

Fot. Intel

Zaczęło się od premiery serii Tiger Lake-H na targach CES, nowej wersji 11. generacji układów dla laptopów, zaprojektowanych z myślą o grach. Seria ta nie zawiera jednak układów dla komputerów stacjonarnych, więc musieliśmy czekać do marca na 11. generację procesorów Rocket Lake. Dwunasta generacja układów Alder Lake jest technicznie rzecz biorąc następcą obu tych układów, ponieważ mają zawierać procesory dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Do tej pory widzieliśmy jednak tylko te pierwsze.

W tym artykule skupimy się jednak na 13. generacji procesorów Raptor Lake, choć nie jest jeszcze jasne, czy będą one obejmować układy do laptopów, jak i również procesory do komputerów stacjonarnych. Tak czy inaczej, oto wszystko, co musisz wiedzieć na tak wczesnym etapie.

Intel Raptor Lake - data premiery

Producenci komponentów są zazwyczaj dość otwarci, jeśli chodzi o ich długoterminowe plany, chociaż istnienie Raptor Lake wydaje się bazować przede wszystkim na przeciekach. Jeden z najbardziej aktywnych leaksterów z Twittera - @momomo_us - jest wśród tych, którzy znaleźli oficjalne materiały na temat następnej rodziny układów Intela:

Podczas gdy informacja ta wciąż nie potwierdza niczego konkretnego, byłoby to bardzo mało prawdopodobne dla Intela, aby mieć gotową tego rodzaju dokumentację, chyba że firma ma w planach rychłą premierę. Biorąc pod uwagę, jak bardzo Intel był zajęty w 2021 roku, bardzo prawdopodobne jest, że Intel zaplanował coś szczególnego na 2022 rok.

Intel Raptor Lake - ceny

Wciąż nie mamy pojęcia, ile układy Raptor Lake mogą kosztować na tym etapie. Można jednak począć pewne spekulacje, a ceny Rocket Lake obecnej generacji dają nam pewne wyobrażenie na temat tego, ile będziemy musieli zapłacić za układy do komputerów stacjonarnych:

Core i9-11900K - 513 - 539 dolarów ( 2055 - 2160 zł )

- 513 - 539 dolarów ( ) Core i7-11700K - 374 - 399 dolarów ( 1500 - 1600 zł )

- 374 - 399 dolarów ( ) Core i5-11600K - 237 - 262 dolarów ( 950 - 1050 zł )

- 237 - 262 dolarów ( ) Core i5-11400K - 157 - 182 dolarów (630 - 730 zł)

Są to ceny sugerowane przez Intela, przy czym to producenci ostatecznie decydują o tym, ile zapłacimy - to wyjaśnia oferowany zakres.

Jeśli Intel wypuści również układy Raptor Lake dla laptopów, to będą one przeznaczone do integracji w urządzeniach i nie będą dostępne do kupienia jako samodzielne komponenty. W takiej sytuacji cena, jaką zapłacimy, zależy również od producenta, ale także od konstrukcji i innych specyfikacji gotowego urządzenia. Nie da się przewidzieć, ile będą one kosztować, ale powszechne wprowadzanie na rynek układów Tiger Lake sugeruje, że będzie ich spory wybór.

Intel Raptor Lake - specyfikacja techniczna

Przy tak długim czasie do potencjalnej premiery, konkretne plotki na temat Raptor Lake są stosunkowo rzadkie. Może się okazać, że będzie to stosunkowo mało widoczna premiera. Hurtowe zmiany w krzemie Intela są stosunkowo rzadkie, więc można śmiało założyć, że nie zobaczymy zbyt wielu dużych ulepszeń w Raptor Lake. Spodziewamy się również, że układy Raptor Lake prawdopodobnie nie będą wykonane w 7 nm procesie.

Jedna z głównych plotek na temat specyfikacji nowych procesorów pojawiła się za pośrednictwem VideoCardz. Opublikowana grafika wygląda na oficjalny spis dla nadchodzących premier Intela, wraz z kilkoma kluczowymi cechami nadchodzących produktów:

Fot. VideoCardz

Po jego wprowadzeniu w 2021 roku, widzimy, że w nowym systemie hybrydowych rdzeni zostaną wprowadzone pewne subtelne zmiany, mające na celu poprawę ich wydajności. Nie jest jednak jasne, na czym będą one polegać - Intel być może sam jeszcze nie wie. Raptor Lake będzie też podobno momentem, w którym firma przejdzie na LPDDR5X - rozwiązanie pamięci RAM nowej generacji, które wystartowało pod koniec 2020 roku. Wprowadzenie nowego DLVR Power Delivery System powinno pozwolić Raptor Lake na lepsze zoptymalizowanie mocy wyjściowej w zależności od sytuacji, co przełoży się na lepszą wydajność oraz dłuższy czas pracy na baterii.

Obok tych samych zmian w hybrydowych procesorach, skoncentrowana na laptopach wersja Raptor Lake przyniesie również ulepszoną pamięć podręczną dla gier oraz nowy zestaw funkcji dla Intel vPro. Ta ostatnia jest platformą firmową, która oferuje szereg funkcji dostosowanych do użytkowników biznesowych, w tym najwyższą wydajność, możliwość zdalnego zarządzania i wysokiej klasy zabezpieczenia.

Choć brzmi to przekonująco i dość realistycznie, to warto zauważyć, że diagram wciąż pokazuje Rocket Lake jako pochodzący z 2020 roku, pomimo tego, że pojawił się on w 2021 roku. To sugeruje, że grafika ta jest o co najmniej kilka miesięcy nieaktualna, a sytuacja mogła się od tego czasu znacząco zmienić.

Pełna linia procesorów Raptor Lake wyciekła również za pośrednictwem kanału Adored TV na portalu YouTube. Towarzyszy mu poniższy diagram, przedstawiający następujące układy:

Fot. AdoredTV

Kluczowe wnioski obejmują maksymalnie 24 rdzenie i 32 wątki w procesorach Core i9 klasy premium, podczas gdy budżetowe układy Pentium będą ograniczone do 4 rdzeni i 4 wątków.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Zapotrzebowanie na moc 35 W, 65 W i 125 W zostało już zgłoszone przez strony takie jak Igor's Lab w Niemczech - są one podobne do Alder Lake. Informując o nowościach, Wccftech sugeruje, że istniejące gniazdo LGA 1700 nadal będzie obsługiwane przez Raptor Lake.

Choć zawsze powinniśmy traktować je z przymrużeniem oka, wczesne benchmarki Raptor Lake to niepokojąca lektura. Obecnie usunięty już wynik, zarejestrowany w BAPCo Crossmark, został opublikowany przez Tom's Hardware i wydaje się pokazywać procesor klasy premium z serii Raptor Lake (z wynikiem 1,591), który stoi w tyle za topowym Core i9-12900K (z wynikiem 2,376) i flagowym AMD Ryzen 9 5950X (z wynikiem 1,694).

Fot. BAPCo / Tom's Guide

Gdyby okazało się to prawdą, oznaczałoby to rozczarowującą wydajność. Sugeruje to również, że procesor ten będzie posiadał 24 rdzenie i 32 rdzenie logiczne.