Intel Raptor Lake - data premiery, ceny, specyfikacja techniczna [30.08.2022]

Intel potwierdził, że jego procesory 13. generacji będą znane jako Raptor Lake, ze wszystkimi znakami wskazującymi na premierę w 2022 roku. Oto materiał zbiorczy, w którym przedstawiamy wszystkie dotychczasowe informacje na ich temat.

Spis treści

Fot. Intel

Zaczęło się od premiery serii Tiger Lake-H na targach CES, nowej wersji 11. generacji układów dla laptopów, zaprojektowanych z myślą o grach. Seria ta nie zawiera jednak układów dla komputerów stacjonarnych, więc musieliśmy czekać do marca na 11. generację procesorów Rocket Lake. Dwunasta generacja układów Alder Lake jest technicznie rzecz biorąc następcą obu tych układów, ponieważ mają zawierać procesory dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Do tej pory widzieliśmy jednak tylko te pierwsze.

W tym artykule skupimy się jednak na 13. generacji procesorów Raptor Lake, choć nie jest jeszcze jasne, czy będą one obejmować układy do laptopów, jak i również procesory do komputerów stacjonarnych. Tak czy inaczej, oto wszystko, co musisz wiedzieć na tak wczesnym etapie.

Zobacz również:

Intel Raptor Lake - data premiery

Producenci komponentów są zazwyczaj dość otwarci, jeśli chodzi o ich długoterminowe plany, chociaż istnienie Raptor Lake wydaje się bazować przede wszystkim na przeciekach. Jeden z najbardziej aktywnych leaksterów z Twittera - @momomo_us - jest wśród tych, którzy znaleźli oficjalne materiały na temat następnej rodziny układów Intela:

Podczas gdy informacja ta wciąż nie potwierdza niczego konkretnego, byłoby to bardzo mało prawdopodobne dla Intela, aby mieć gotową tego rodzaju dokumentację, chyba że firma ma w planach rychłą premierę. Biorąc pod uwagę, jak bardzo Intel był zajęty w 2021 roku, bardzo prawdopodobne jest, że Intel zaplanował coś szczególnego na 2022 rok.

Intel Raptor Lake - ceny

Wciąż nie mamy pojęcia, ile układy Raptor Lake mogą kosztować na tym etapie. Można jednak począć pewne spekulacje, a ceny Rocket Lake obecnej generacji dają nam pewne wyobrażenie na temat tego, ile będziemy musieli zapłacić za układy do komputerów stacjonarnych:

Core i9-11900K - 513 - 539 dolarów ( 2055 - 2160 zł )

- 513 - 539 dolarów ( ) Core i7-11700K - 374 - 399 dolarów ( 1500 - 1600 zł )

- 374 - 399 dolarów ( ) Core i5-11600K - 237 - 262 dolarów ( 950 - 1050 zł )

- 237 - 262 dolarów ( ) Core i5-11400K - 157 - 182 dolarów (630 - 730 zł)

Są to ceny sugerowane przez Intela, przy czym to producenci ostatecznie decydują o tym, ile zapłacimy - to wyjaśnia oferowany zakres.

Jeśli Intel wypuści również układy Raptor Lake dla laptopów, to będą one przeznaczone do integracji w urządzeniach i nie będą dostępne do kupienia jako samodzielne komponenty. W takiej sytuacji cena, jaką zapłacimy, zależy również od producenta, ale także od konstrukcji i innych specyfikacji gotowego urządzenia. Nie da się przewidzieć, ile będą one kosztować, ale powszechne wprowadzanie na rynek układów Tiger Lake sugeruje, że będzie ich spory wybór.

Intel Raptor Lake - specyfikacja techniczna

Przy tak długim czasie do potencjalnej premiery, konkretne plotki na temat Raptor Lake są stosunkowo rzadkie. Może się okazać, że będzie to stosunkowo mało widoczna premiera. Hurtowe zmiany w krzemie Intela są stosunkowo rzadkie, więc można śmiało założyć, że nie zobaczymy zbyt wielu dużych ulepszeń w Raptor Lake. Spodziewamy się również, że układy Raptor Lake prawdopodobnie nie będą wykonane w 7 nm procesie.

Jedna z głównych plotek na temat specyfikacji nowych procesorów pojawiła się za pośrednictwem VideoCardz. Opublikowana grafika wygląda na oficjalny spis dla nadchodzących premier Intela, wraz z kilkoma kluczowymi cechami nadchodzących produktów:

Fot. VideoCardz

Po jego wprowadzeniu w 2021 roku, widzimy, że w nowym systemie hybrydowych rdzeni zostaną wprowadzone pewne subtelne zmiany, mające na celu poprawę ich wydajności. Nie jest jednak jasne, na czym będą one polegać - Intel być może sam jeszcze nie wie. Raptor Lake będzie też podobno momentem, w którym firma przejdzie na LPDDR5X - rozwiązanie pamięci RAM nowej generacji, które wystartowało pod koniec 2020 roku. Wprowadzenie nowego DLVR Power Delivery System powinno pozwolić Raptor Lake na lepsze zoptymalizowanie mocy wyjściowej w zależności od sytuacji, co przełoży się na lepszą wydajność oraz dłuższy czas pracy na baterii.

Obok tych samych zmian w hybrydowych procesorach, skoncentrowana na laptopach wersja Raptor Lake przyniesie również ulepszoną pamięć podręczną dla gier oraz nowy zestaw funkcji dla Intel vPro. Ta ostatnia jest platformą firmową, która oferuje szereg funkcji dostosowanych do użytkowników biznesowych, w tym najwyższą wydajność, możliwość zdalnego zarządzania i wysokiej klasy zabezpieczenia.

Choć brzmi to przekonująco i dość realistycznie, to warto zauważyć, że diagram wciąż pokazuje Rocket Lake jako pochodzący z 2020 roku, pomimo tego, że pojawił się on w 2021 roku. To sugeruje, że grafika ta jest o co najmniej kilka miesięcy nieaktualna, a sytuacja mogła się od tego czasu znacząco zmienić.

Pełna linia procesorów Raptor Lake wyciekła również za pośrednictwem kanału Adored TV na portalu YouTube. Towarzyszy mu poniższy diagram, przedstawiający następujące układy:

Fot. AdoredTV

Kluczowe wnioski obejmują maksymalnie 24 rdzenie i 32 wątki w procesorach Core i9 klasy premium, podczas gdy budżetowe układy Pentium będą ograniczone do 4 rdzeni i 4 wątków.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Zapotrzebowanie na moc 35 W, 65 W i 125 W zostało już zgłoszone przez strony takie jak Igor's Lab w Niemczech - są one podobne do Alder Lake. Informując o nowościach, Wccftech sugeruje, że istniejące gniazdo LGA 1700 nadal będzie obsługiwane przez Raptor Lake.

Choć zawsze powinniśmy traktować je z przymrużeniem oka, wczesne benchmarki Raptor Lake to niepokojąca lektura. Obecnie usunięty już wynik, zarejestrowany w BAPCo Crossmark, został opublikowany przez Tom's Hardware i wydaje się pokazywać procesor klasy premium z serii Raptor Lake (z wynikiem 1,591), który stoi w tyle za topowym Core i9-12900K (z wynikiem 2,376) i flagowym AMD Ryzen 9 5950X (z wynikiem 1,694).

Fot. BAPCo / Tom's Guide

Gdyby okazało się to prawdą, oznaczałoby to rozczarowującą wydajność. Sugeruje to również, że procesor ten będzie posiadał 24 rdzenie i 32 rdzenie logiczne.

AKTUALIZACJA 16.01.2022

Intel Raptor Lake mają oferować więcej pamięci cache niż Alder Lake

W drugiej połowie 2022 roku otrzymamy 13. generację procesorów od Intela o nazwie kodowej Raptor Lake. Z dotychczasowych informacji wynika, że będą one ostatnimi, jakie wykorzystywać będą standardową budowę procesora. Intel planuje bowiem modernizację swoich układów, zaczynając od 14. generacji, która będzie korzystać z kafelkowej budowy z wykorzystaniem technologii Foveros.

Jak wiemy, procesory 13. generacji będą korzystać z heterogenicznej architektury x86, która korzysta z dwóch rodzajów rdzeni: Performance oraz Efficient. Według ostatnich nieoficjalnych informacji, Intel zamierza skupić się na zwiększeniu wydajności drugiego z nich, a kolejną zmianą ma być przebudowany podsystem pamięci cache.

68M cache is interesting.???? — Raichu (@OneRaichu) January 14, 2022

SPR MCC? — davidbepo (bug.shittle bad, golden best) (@davidbepo) January 14, 2022

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Układy Intel Sapphire Rapids opóźnione do trzeciego kwartału 2022 roku

Z raportu Jordana Kleina, dyrektora zarządzającego Mizuho Securities wynika, że skalowalne procesory Sapphire Rapids firmy Intel doczekają się znacznych opóźnień w premierze. Raport pokazuje, że Intel musi po raz drugi zmienić datę premiery swoich procesorów Sapphire Rapids następnej generacji, przewidując ją na trzeci kwartał tego roku.

Ujawnia również, że produkcja Intel Ice Lake wzrosła, pokazując szacunkowy 50% wzrost dostaw każdego roku począwszy od 2022 roku. Intel nie podnosi cen na swoje procesory, szkodząc przyszłemu udziałowi AMD w rynku. Raport zawiera opóźnienie premiery Sapphire Rapids, chipsetu firmy wykonanego w technologii 7 nm, który pojawił się w zeszłym roku w drugim kwartale. Nie wydaje się, aby opóźnienie premiery procesorów Sapphire Rapids miało wpływ na Intela ze względu na wyższe ceny rachunków materiałowych, ponieważ materiały są droższe dla firmy.

Procesor Sapphire Rapids firmy Team Blue to skalowalna architektura chipsetu wykonana w 7nm, wykorzystująca EMIB firmy Intel. Rozwiązanie to łączy w sobie zarówno podłoże, jak i interpozytor, stanowiąc pomost pomiędzy nimi. Osadza ten obszar bezpośrednio w podłożu, oferując lepszą przepustowość i opóźnienia w porównaniu z innymi usługami OSAT, a także zwiększając koszt końcowego rezultatu. Nawet jeśli Intel sam wykonuje swoje opakowania, to wraz z utratą dostępnych materiałów, cena ogólnie wzrosła.

Wiceprezes i dyrektor generalny działu Datacenter/Cloud w Inspur Systems, Dolly Wu, zaprzecza jednak komentarzom CEO Intela, Pata Gelsingera, na temat Sapphire Rapids, dotyczącym AMD EPYC. Gelsinger ma nadzieję, że firma będzie bezpośrednio konkurować z procesorami AMD EPYC dla centrów danych, ale Wu przewiduje, że AMD Milan i ich seria Genoa nadal będą utrzymywać przewagę nad procesorami Intel Xeon Scalable.

AMD jest uzależnione od dostaw krzemu, co powoduje, że firma jest bardziej powściągliwa w szybszym zwiększaniu udziałów w rynku. Jednak Intel również dostrzega wyzwania związane z ciągłym zwiększaniem wydajności 7 nm procesu przez TSMC oraz pojawieniem się 5 nm układów AMD Genoa w 2022 roku. Tak czy inaczej, oby dwie firmy wykażą się dodatkową agresją przy dostępie do niezbędnych gniazdek w tym roku.

AKTUALIZACJA 24.06.2022

Użytkownik @wnxod udostępnił na portalu Twitter zdjęcie ekranu z uruchomionym narzędziem CPU-Z. Przedstawia ono procesor 65 watowy układ Intel Raptor Lake. Dzięki temu poznaliśmny wstępną konfigurację jednostki składającej się z 8 wysokowydajnych rdzeni Performance i aż 16 rdzeni Efficient. Mamy zatem do czynienia z topowym modeli, ponieważ specyfikacja jednostek Raptor Lake nie przewiduje układów wyposażonych w większą ilość rdzeni.

fot wxnod/Twitter

Niski współczynnik TDP może świadczyć, że mamy do czynienia z układem z zablokowanym mnożnikiem prawdopodobnie Core i9-13900. Jak przystało na sample inżynierskie (ES), procesor nie może pochwalić się wysokim zegarem. Maksymalne taktowanie w trybie boost wynosi zaledwie 3,8 GHz. Takie jednostki mają na celu weryfikację, prawności pracy, a Intel dopiero w na późniejszym etapie produkcji testuje układy z pełną prędkością (często oznaczone jako QS).

Ostatnio Intel potwierdził, że Raptor Lake będzie wspierać Efficient Thermal Velocity Boost, która to steruje prędkością pojedynczych rdzeni zależnie od ich temperatury. Choć niebiescy nie określili, które procesory będą wspierać technologię TVB, to należy pamiętać, że od kilku generacji jest to wyróżnik odblokowanej serii Core i9. Trudno zatem oczekiwać by Intel dodał ją do tańszych układów.

Premiera układów Raptor Lake jest oczekiwana w w czwartym kwartale, choć nie jest powiedziani że nie nastąpi szybciej. W tym samym okresie mają również zadebiutować konkurencyjne jednostki od AMD oparte o architekturę ZEN4. Niebiescy chcąc zyskać przewagę, mogą planować zaprezentować Raptor Lake jako pierwsi.

AKTUALIZACJA 14.07.2022

Na chińsko języcznym portalu Bilibili (odpowiednik Youtuba), została opublikowana wczesna recenzja procesora 13 gen. Raptor Lake. Użytkownik ExtremePlayer podzielił się zarówno wynikami wydajności jak i tymi dotyczącymi temperatur oraz poboru prądu. Wszystkie testy zostały wykonane na płycie Asus Maximus Z690 Extreme.

fot: extreme player @bilibili

Podczas testów obciążeniowych programem Intel Extreme Tuning Utility (XTU), procesor osiągnął pobór mocy wynoszący nawet 420 W. Co ciekawe jeszcze rok temu wstępne informacje wskazywały, że dla jednostek Raptor Lake, moc szczytowa zostanie ograniczona do 314 W. Pamiętajmy jednak, że przedmiotem testu był procesor o oznaczeniu Q1EQ, czyli wersj QS (Quality Sampel) Core i9-13900K. Być może na tym jeszcze wstępnym etapie testów Intel testuje wydajność w pełni nieograniczonych układów, by później ograniczyć moc przez zwykła aktualizację oprogramowania BIOS.

fot: extreme player @bilibili

Kolną złą wiadomością jest ilość generowanego ciepła przez układ. Mimo wykorzystania chłodzenia AIO z 360-milimetrową chłodnicą, jednostka dość szybko osiągnęła 100°C i podczas testów XTU, wydajność została ograniczoną przez throttling (dławienie termiczne).

fot: extreme player @bilibili fot: extreme player @bilibili fot: extreme player @bilibili

Przejdźmy zatem do wydajności nowej i9. Ten 24-rdzeniowy i 32-wątkowy układ osiąga bardzo wysokie rezultaty w testach wielowątkowych. W takich benchmarkach wydajność w Raptor Lake'ów poprawiła się o około 40% w porównaniu do Core i9-12900KF. W skrajnych przypadkach Core i9-13900K ma uzyskiwać nawet 50% przewagę nad układami obecnej generacji. Ten ogromny wzrost wydajności wielowątkowej wynika z dodatkowych ośmiu rdzeni energooszczędnych, a także z ogólnych ulepszeń w zakresie ilości instrukcji na cykl (IPC).

AKTUALIZACJA 30.08.2022

Jak donosi serwis WCCFTECH, procesory Intel Raptor Lake 13. generacji i platforma Z790 zostaną ogłoszone 27 września. Premiery układów możemy spodziewać sie 20 października. Informacje te pochodzą od użytkowania Twittera @wxnod , któremu udało się zdobyć pełny harmonogram dla nadchodzącej rodziny układów Raptor Lake. Widoczne zdjęcie zostało zrobione podczas prezentacji w Chinach. Zgodnie z nią, Intel oficjalnie zaprezentuje układu 13. generacji 27 września (28 na Tajwanie), a premiera nastąpi około miesiąc później, 20 października. Tymczasem Intel będzie przyjmował zamówienia na układy w przedsprzedaży takie jak Core i9-13900K (F) od 27 września, a zamówienia na Core i7-13700K (F) i Core i5-13600K (F) będą otwarte od 13 października.

Procesory Intel Raptor Lake 13. generacji będą dalej wykorzystywać hybrydową konstrukcję rdzeni, łączącą rdzenie „P” o zoptymalizowanej wydajności i rdzenie „E” zoptymalizowane pod kątem wydajności. W przypadku nowych układów Intel zastosuje zupełnie nowy rdzeń P-Core znany jako Raptor Cove, który zastąpi rdzenie Golden Cove stosowane w procesorach Alder Lake. W przypadku E-Core Intel zachowa istniejącą architekturę rdzenia Gracemont, ale wprowadzi ona niewielkie ulepszenia.