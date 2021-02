Intel Rocket Lake-S pojawia się w wynikach Geekbench

Większość przecieków na temat Rocket Lake-S dotyczy linii Core i9 lub Core i7, ale dzisiaj pojawia się w końcu pierwszy związany z i5. I to nie byle jaki, bo mamy wynik testu w Geekbench.

Niestety, nie mamy żadnego zdjęcia nowego procesora firmy Intel, ale ważniejsze są wyniki, jakie osiągnął on w testach. Załączona specyfikacja mówi nam, że jest to model i5-11600K, dysponujący sześcioma rdzeniami i dwunastoma wątkami, z taktowaniem podstawowym 3,9 GHz oraz 4,9 GHz w trybie turbo. Do testów wykorzystana została płyta główna Gigabyte Z490M z pamięcią DDR4 2133 MHz. To akurat nic dobrego - nie pozwala ona w pełni rozwinąć skrzydeł procesorowi i wynik jest z pewnością zaniżony z jej powodu. A ile on wynosi?

W teście jednego rdzenia Geekbench V5 mamy 1565 punktów, co stawia procesor Intela niżej, niż sześciordzeniowy AMD Ryzen 5 5600X. To samo dotyczy testu wielu rdzeni, gdzie i5-11600K uzyskał 6220 punktów. Jednak należy zauważyć, że w porównaniu z Comet Lake-S jest to wzrost wydajności o 19% przy jednym rdzeniu. A jeśli chodzi o wiele rdzeni, tutaj mamy wynik lepszy o ok. 13%. Poniższe zestawienie pozwala na ocenę, jak wypada ten procesor na tle innych.

Przypomnę, że Intel zapowiedział debiut rodziny Rocket Lake-S na 15 marca. Wszystkie procesory będą mieć wsparcie dla PCI Gen4 oraz korzystać ze rdzeni Cypress Cove. Będzie to ostatnia seria procesorów pod socket LGA1200.

Źródło: VidoeCardz