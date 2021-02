Intel Sapphire Rapids - oto procesor Xeon dla Eagle Stream

Procesory Sapphire Rapids będą następcami Ice Lake-SP. Mają znaleźć zastosowanie w platformach HPC oraz superkomputerach jak Aurora.

Przeznaczona dla platformy Eagle Stream rodzina procesorów Sapphire Rapids SP powstaje przy użyciu trzeciej autorskiej wersji procesu 10 nm Intela, nazwanego Enchanced SuperFin. Producent nie ujawnił pełnej specyfikacji tych Xeonów, ale wyciekły informacje, które dają nam podstawowe rozeznanie w parametrach. Dzięki nim wiemy, że Intel umieścił w nich pamięć HBM oraz Compute Express Link 1.1. Co istotne - będzie to pierwszy procesor serwerowy Intela ze wsparciem dla PCI Express 5.0. Ponadto "szafir" wspiera w pełni pamięć DDR 5, a wg przecieków ma możliwość obsługi pamięci do ośmiu kanałów. Wraz z mobilnymi procesorami Alder Lake widzimy, że Intel zaczyna w pełni przechodzić na DDR5.

Przeciek na tematy Sapphire Rapids pochodzi od osoby podpisującej się jako YuuKi-AnS, która opublikowała powyższe zdjęcie procesora. Ma on oznaczenie kodowe QVV5, a jego taktowanie podstawowe to 1,3 GHz (co jest typowe dla wczesnych sampli). Procesor korzysta z nowego socketu LGA4677-X. Ma mieć cztery rdzenie obliczeniowe wraz czterema stosami HBM. A co na te rewelacje sam Intel? Podczas targów CES 2021 poinformował tylko o szykowaniu Ice-Lake SP trzeciej generacji. Ponieważ Sapphire ma być jego następcą, nie ma się co spodziewać szybkiego debiutu. Dlatego z ostatecznymi parametrami musimy zaczekać na podanie oficjalnych wiadomości.

Źródło: Videocardz