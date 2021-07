Intel Sapphire Rapids - procesor z 20 rdzeniami przetestowany

Intel szykuje mocną odpowiedź na procesory AMD. Jak Sapphire Rapids wypadł w teście Geekbench?

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie jest to gotowy procesor serwerowy, ale próbka inżynierska Intel Sapphire Rapids. Ma on 20 rdzeni i obsługuje 40 wątków - ale to efekt zastosowania dwóch procesorów w trybie współpracy. Podstawowa częstotliwość taktowania to 1,5 GHz, jednak może ona dochodzić nawet do 4,70 GHz w trybie największej wydajności. Jest to model HEDT - czyli High End Desktop.

W bazie Geekbench nie jest on opisany jako Sapphire Rapids, jednak wskazuje na to jego specyfikacja oraz opis - Family 6 Model 143 Stepping 2. Test odbył się na platformie referencyjnej Intela o nazwie VulcanCity. Platforma ta dysponuje 32 GB pamięci (prawdopodobnie DDR5). Sam procesor wyposażono w 75 MB pamięci cache L3 oraz 40 MB cache L2. Wyniki testów prezentują się następująco:

Intel już wcześniej zapowiedział, że seria Sapphire Rapids trafi do produkcji w drugim kwartale 20222 roku.

Źródło: VideoCardz