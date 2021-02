Intel Tiger Lake (11. generacja) - specyfikacja, cena, testy, urządzenia

Intel zaprezentował mobilne laptopy 11. generacji podczas targów CES 2021. Mają być godnymi rywalami mobilnych Ryzenów od AMD.

Spis treści

Procesory Intel Core są niezwykle popularne na rynku, zaś z rodziny Ice Lake korzystają urządzenia takich marek, jak Microsoft, Dell czy Acer. Jedenasta generacja nosi nazwę Tiger Lake i została oficjalnie zaprezentowana we wrześniu 2020 roku. Obiecuje wielki krok naprzód w stosunku do poprzedników. Oto wszystko, co wiemy na jej temat.

Intel Tiger Lake - data premiery i ceny

Po raz pierwszy Intel ogłosił nową rodzinę podczas targów CES 2020, jednak dopiero 2 września 2020 nastąpiła oficjalna prezentacja, a dopiero na targach CES 2021 pokazano serię H, stworzoną specjalnie pod kątem lekkich urządzeń gamingowych. Pierwsze pojawią się już w pierwszym kwartale 2021 roku. Nowe procesory są przeznaczone do integracji przez producentów laptopów, dlatego nie będą sprzedawane jako osobne podzespoły. Wpłyną jednak na finalną cenę urządzeń - modele z i3 powinny być tańsze od tych z i5, te zaś od laptopów z i7.

Intel Tiger Lake - urządzenia

Pierwsze urządzenia z procesorami Tiger Lake zostały pokazane podczas targów IFA 2020 - były to między innymi Samsung Galaxy Book Flex 5G oraz urządzenia marki Acer: Swift 5 i Swift 3. W chwili obecnej przewidziane są dla dużej ilości laptopów, w tym produkowanych przez Dell oraz Microsoft. Ogólnie każde urządzenie, które obecnie korzysta z procesora Intela 10. generacji, będzie mieć w kolejnej wersji procesor Tiger Lake. Co się tyczy samej serii H, konkretne urządzenia poznamy w ciągu nadchodzących tygodni i miesięcy.

Intel Tiger Lake - specyfikacja

Procesory Tiger Lake powstały w tym samym procesie, co dwie poprzednie generacje Intel Core, czyli 10nm+. Jednak zaimplementowano szereg ulepszeń, wpływających na wydajność oraz pracę procesora. Przede wszystkim wprowadzono zmiany pod względem konstrukcyjnym, co - zdaniem Intela - da mu 20% większą szybkość podczas zadań związanych z produktywnością i 20% więcej "mocy". W nieopisany jeszcze sposób zwiększy się żywotność baterii. Wszystkie urządzenia, które będą używać procesora Tiger Lake, muszą zapewniać co najmniej dziewięć godzin efektywnego czasu pracy baterii.

Pod względem budowy mamy tu cztery rdzenie i osiem wątków, co nie jest może imponujące, jednak podniesiono taktowanie zegara. Nowy Core i7-1185G7 oferuje do 4,8GHz, podczas gdy ubiegłoroczny i7-1065G7 ma 3,9 GHz. Tiger Lake posiada zintegrowany układ graficzny Intel Xe, który zwiększa dwukrotnie wydajność zeszłorocznego układu Gen11. Warto zauważyć, że mamy tu wsparcie dla Thunderbolt 4, co pozwala na obsługę wyświetlacza 8K lub nawet czterech wyświetlaczy 4K w tym samym czasie. Procesory 11. generacji obsługują Wi-Fi 6, co umożliwia znaczną redukcję opóźnień. Mamy tu pełne wsparcie dla pamięci DDR4 oraz interfejs PCIe Gen 4.0.

Seria H jest dedykowana mocnym maszynom gamingowym, dlatego specyfikacje poszczególnych modeli prezentują się następująco:

Intel Core i5-11300H - 4 rdzenie, 8 wątków, maksymalne taktowanie 4,4 GHz

Intel Core i7-11370H - 4 rdzenie, 8 wątków, maksymalne taktowanie 4,8 GHz

Intel Core i7-11375H (Special Edition) - 4 rdzenie, 8 wątków, maksymalne taktowanie 5,0 GHz

Maksymalne zapotrzebowanie na moc to 35W, jednak w przypadku procesorów desktopowych wynosi 45W. Oznacza to (w porównaniu) nieco mniejszą wydajność, a Intel pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.

Plotki mówią, że oprócz trzech powyższych modeli pojawią się również czterordzeniowe. Na Twitterze użytkownik @momomo_us opublikował ich listę:

Litera K w nazwie sugeruje, że mogą być to podkręcone modele H. Jednak czy wierzyć w przeciek? W chwili obecnej trudno cokolwiek na ten temat powiedzieć.

Źródło: TechAdvisor