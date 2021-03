Intel Tiger Lake-H - kolejne informacje o specyfikacji

W sieci pojawiła się specyfikacja nowego laptopa, a wraz z nią - trzech wersji najnowszego procesora 11. generacji z rodziny Tiger Lake-H. Mamy pewne różnice w stosunku do poprzednich wycieków na ten temat.

Nowy laptop to model "pancerny", którego nazwy nie podano. Jego specyfikację możesz zobaczyć na poniższej grafice. Jest to model 17", a podzespoły sugerują, że ma pełnić rolę mobilnej stacji roboczej. Do wyboru użytkownika mamy dedykowane karty graficzne GeForce RTX 30 lub Quadro RTX 5000. Jasność wyświetlacza określona została na 1000 nitów, co powinno umożliwić wygodne użytkowanie nawet w pełnym słońcu.

Na liście dostępnych procesorów widzimy Core i9, Core i7 oraz Core i5. Ich częstotliwość taktowania jest mniejsza, niż widzieliśmy to na poprzednich przeciekach i wynosi odpowiednio: 2,1 GHz (zamiast 2,5 GHz), 1,9 GHz (zamiast 2,4 GHz) praz 2,2 GHz (zamiast 2,7 GHz). Z drugiej jednak strony częstotliwości w trybie boost pozostały niezmienione.

Z tego, co oficjalnie przekazał Intel, wiemy, że rodzina Tiger Lake-H będzie korzystać z nowej, 10nm architektury rdzeni Willow Cove i zadebiutuje pod koniec drugiego kwartału 2021 roku. Będzie w pełni wspierać PCIe 4.0 (20 szyn). I z oficjalnych informacji to tyle. Pozostaje czekać na kolejne oraz wypatrywać pierwszych testów, które pokażą nam prawdziwą moc procesorów Tiger Lake-H.

Źródło: VideoCardz