Intel Tiger Lake-H - pełna lista modeli w sieci

W sobotę pojawiła się informacja o trzech procesorach Intela z 11. generacji, a dzisiaj w sieci znalazła się lista wszystkich modeli z nadchodzącej rodziny Tiger Lake-H.

Oczywiście nowe zestawienie procesorów Tiger Lake-H nie jest oficjalne, a stanowi kolejny przeciek. Pojawił się on na Twitterze, a odpowiada za niego użytkownik OneRaichu. Co nam zdradza? Pięć modeli, w tym trzy ośmio- i dwa sześciordzeniowe.

Trzy procesory z ośmioma rdzeniami to 11980HK, 11900H oraz 11800H. Najmocniejszy, czyli 11980 HK, ma taktowanie podstawowe 2,6 GHz w trybie konsumpcji energii 45 W, jednak w trybie 65 W wzrasta to do 3,1 GHz. W trybie turbo taktowanie wszystkich rdzeni wzrasta do 4,4 GHz, a jednego nawet do 5,0 GHz. Drugi w kolejności procesor, czyli 11900H, ma mieć taktowanie o 100 MHz mniejsze w każdym przypadku, a więc 2,5/3,0/4,1 oraz 4,9 GHz. Ostatni, Core 11800H to z kolei taktowanie podstawowe 2,4 GHz i 4,6 GHz w trybie turbo.

8C

11980HK: 2.6-4.5-5.0 Up to 3.3Ghz in 65W (10980HK 3.1Ghz)

11900H: 2.5-4.4-4.9 down to 2.1Ghz in 35w

11800H: 2.4-4.2-4.6 down to 2.0Ghz in 35w



6C

11400H: 2.7-4.1-4.5 down to 2.2Ghz in 35w

11260H: 2.6-4.0-4.4 down to 2.1Ghz in 35w



All frequency of TGL-H45 is AVX512 frequency. — Raichu (@OneRaichu) March 6, 2021

Modele sześciordzeniowe to 11400H i 11260H. Tutaj taktowanie wyższego modelu wynosi 2,7 GHz, co wzrasta w turbo do 4,1 GHz dla wszystkich rdzeni lub 4,5 dla jednego GHz. 11260H jest o 100 MHz słabszy.

Co na to sam Intel? Producent nie podał jeszcze oficjalnej daty premiery procesorów, a do wycieku nie miał jeszcze czasu się ustosunkować. Więc jak to z przeciekami bywa - może być on prawdziwy, ale nie musi.

Źródło: VideoCardz