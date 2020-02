Intel, Vivo oraz Amazon - kolejne marki rezygnują z MWC 2020

Jeszcze pół roku temu nikt nie spodziewałby się takiej sytuacji. Rośnie liczba producentów, którzy wycofują się z targów Mobile World Congress 2020.

Koronawirus - pojawił się niespodziewanie i zbiera na świecie śmiertelne żniwo, co odbija się na wielu aspektach życia. Ostatnio podajemy często informacje o firmach, które wycofują się z jego powodu z targów Mobile World Congress 2020. Z udziału zrezygnowały m.in. Nvidia, Sony, Ericsson, LG i ZTE, a dzisiaj dołączyły do nich trzy kolejne marki. Amazon powiedział dla TechCrunch, że nie tylko wycofuje się z wystawienia swoich produktów, ale w ogóle nie pojawi się w Barcelonie. Vivo przesłało do nas oficjalne oświadczenie, w którym czytamy:

"vivo ściśle monitoruje epidemię koronawirusa pod kątem planowanych działań. Mając na uwadze obecną sytuację postanowiliśmy wycofać się z debiutu na MWC 2020 i powiązanych wydarzeń w Barcelonie. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i ogółu społeczeństwa są dla nas najważniejsze. Wkrótce zaprezentujemy telefon koncepcyjny APEX 2020, który planowaliśmy przedstawić na MWC. W odpowiednim czasie udzielimy więcej informacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i liczymy na zrozumienie naszych partnerów, mediów i klientów"

Intel również stawia na zdrowie swojej ekipy i z powodu koronawirusa nie zamierza pojawić się na targach MWC. Wyraża nadzieję, że organizatorzy zrozumieją tę decyzję i deklaruje, że na pewno będzie brać udział w przyszłych imprezach. Na rezygnację z przyjazdu zdecydowało się również NTT Docomo - japoński operator komórkowy. Cóż, targi Mobile World Congress będą w tym roku bardzo dziwne.