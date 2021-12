Intel Xe HPG (DG2) dopiero w marcu?

Karta graficzna Intela coraz bliżej czy też raczej oddala się? Nowe przecieki wskazują marzec 2022 roku jako miesiąc jej debiutu.

Ostatnio mówiono o tym, że karta Alchemist pojawi się w pierwszym kwartale 2022 roku i wskazywano na styczeń. Teraz z kolei inne źródła wskazują na końcówkę marca i uzasadniają to koniecznością dopięcia wszystkiego na ostatni guzik. Konkretnie - Intel ma dokładnie przetestować sterowniki oraz firmware układu, aby do sprzedaży trafiła perfekcyjnie działająca karta graficzna DG2.

A co więcej - mają pojawić się jej dwie wersje. Tak więc debiut Intel Arc to od razu dwie propozycje - jeden "Alchemik" z 512 jednostkami wykonawczymi i 16 GB pamięci GDDR6, oferujący wydajność na poziomie RTX 2070/2070 Ti oraz drugi z 384 jednostkami i 12 GB GDDR6 (odpowiadający RTX 3060/3060 Ti). Spodziewamy się jakiś bliższych informacji na targach CES 2022. Ogólnie Arc może zamieszać na rynku kart graficznych, wprowadzając konkurencję dla dwóch gigantów - AMD oraz Nvidii. A dla użytkowników im większy wybór, tym lepiej, dlatego warto czekać na to, co zaoferuje nam Intel.

Źródło: Neowin