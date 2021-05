Intel Xe-HPG DG2 - w przecieku pojawia się nowy model

Sam Intel póki co milczy na temat swoich kart graficznych, ale jak zwykle nie zawodzą źródła przecieków. Dzięki nim mamy informacje o kolejnym wariancie.

Intel Xe-HPG DG2 został oficjalnie ogłoszony przez Intela 26 stycznia tego roku. I od tamtej pory skąpo udziela on informacji na temat, a większość naszej wiedzy pochodzi z różnych przecieków. Karta przeznaczona jest wyłącznie dla producentów desktopów i laptopów. Jak donosi niemiecki Igor's Lab, karty mają współpracować perfekcyjnie z procesorami Tiger Lake-H (które wkroczą na rynek w przyszłym tygodniu) dzięki PCIe 4.0 x 12. Będą również perfekcyjnie przygotowane na Alder Lake-P, zaplanowane na drugą połowę 2021 roku.

W przecieku pojawiła się informacja o nowym modelu - Intel Xe-HPG 416 EU. Ma być on taktowany na 1100 MHz. Oznacza to, że łączna liczba wszystkich wersji Xe będzie wynosić siedem. Różnią się one pomiędzy sobą takimi parametrami, jak procesor graficzny, a co za tym idzie - ilość jednostek renderujących, cieniujących, ilość pamięci oraz używana szyna.

Z poprzednich informacji wiemy, że najsilniejszy wariant - DG2 512 EU - korzysta z 4096 rdzeni i używa szyny 256-bit, dzięki czemu ma aż z 16 GB pamięci GDDR6. Najsłabszy to Intel Xe-HPG DG2 96 EU - 768 rdzeni, szyna 64-bit oraz 4 GB pamięci GDDR6. Ujawniony dzisiaj 416 EU plasuje się na drugim miejscu - zaraz za 512 EU.

Źródło: WCCF Tech