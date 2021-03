Intel Xe-HPG może być rywalem dla RTX 3070

Karta graficzna Intela ma być dwudziestokrotnie szybsza od Iris Pro 5200. Raja Koduri zdradził zaskakującą informację na jej temat.

Raja Koduri to szef zespołu odpowiedzialnego za opracowanie układu graficznego Intela, czyli Xe-HPG. Opublikował na Twiterze zdjęcie zespołu wpatrującego się w wyświetlacz monitora, na którym widoczny jest test benchmark 3DMark. Przypomniał także, że 9 lat temu, w 2012 roku, wielu członków obecnej ekipy pracowało nad Crystal Well - procesorem ze 128 MB RAM oraz Core i7-4770R i układem graficznym Iris Pro 5200. Xe-HPG ma być od niego dwudziestokrotnie szybszy.

A jak szybki jest Crystal Well? Wyniki w 3DMark pokazują wynik 1450 dla testu Fire Strike. Jeśli nowy układ ma dwudziestokrotnie lepszy wynik, oznacza to możliwości na poziomie GeForce RTX 3070. To bardzo istotna informacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę problemy z dostępnością RTX 3070. Jeśli ktoś będzie chciał mieć kartę graficzną z takimi możliwościami, a nie będzie w stanie zdobyć propozycji Nvidia, otrzyma w zamian Xe-HPG.