Intel Xe-HPG - pokazano zdjęcia egzemplarza inżynieryjnego

Użytkownik YouTube o ciekawych nicku - Moore’s Law is Dead - zaprezentował światu, jak prezentuje się karta graficzna Intel Xe-HPG. A konkretnie - jej egzemplarz inżynieryjny.

Intel Xe-HPG w tym wydaniu posiada 512 jednostek wykonawczych (EU), co oznacza, że jest najsilniejszym modelem ze wszystkich zaplanowanych (o których wiemy). Ta desktopowa karta graficzna ma być dostępna w trzech różniących się wyglądem wersjach, w tym białej. Na zdjęciach widzimy ciemno-stalowy design. Oczywiście nie ma to żadnego związku z wydajnością i możliwościami, ale są użytkownicy, którzy dobierają podzespoły pod kątem wyglądu, więc warto to zaznaczyć. Jak podaje Moore’s Law is Dead, karta może pracować z taktowaniem zegara do 2,2 GHz, czyli nieco więcej od modeli Nvidia i na poziomie rodziny AMD Radeon RX 6000. Egzemplarz inżynieryjny ma 16 GB pamięci GDDR6 na szynie 256-bit. TDP wynosi 275 W - wcześniej słyszeliśmy o 225-250 W. Zasilanie karty ma dwa złącza: 8- i 6-pin.

A co z wydajnością? Zapowiadano, że Xe-HPG z 512 EU będzie mieć wydajność pomiędzy kartami graficznymi Nvidia GeForce RTX 3070 a RTX 3080. Ponieważ nie jest to gotowy model, nie ma sensu w tej chwili testować jego możliwości, ale nie spodziewamy się, aby była lepsza od RTX 3080. Warto dodać, że Intel pracuje na odpowiedzią na DLSS - ma zwać się XeSS i odpowiadać za ray tracing z akceleracją sprzętową oraz skalowanie rozdzielczości.

Jeśli Intel Xe-HPG wejdzie na rynek, nie stanie się to prędzej, niż w ostatnim kwartale bieżącego roku. Dlatego z pewnością czeka nas jeszcze wiele informacji na ten temat.

