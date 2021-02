Intel Xe-HPG - przykład możliwości zaprezentowany

W ubiegłym roku Intel zapowiedział architekturę graficzną Xe-HPG, przeznaczoną dla high-endowego sprzętu gamingowego. Dzisiaj Raja Koduri, jej główny projektant, pokazał zrzut ekranu z testu 3DMark Mesh Shader.

A co to jest właściwie ten Mesh Shader? Mamy tu do czynienia z technologią dostępną dla DirectX 12 (wersja 12_2), która sprawia, że GPU jest bardziej elastyczne i lepiej skalowalne, a co za tym idzie - ma wydajność optymalnie dopasowaną do potrzeb. Zmiany dotyczą zwłaszcza shaderów - Mesh zastąpi Input Assembler (IA), Vertex Shader (VS), Geometry Shader (GS), Domain Shader (DS) oraz Hull Shader (HS), pozwalając wycisnąć ze sprzętu wszystkie możliwości. Raja Koduri, stojący na czele zespołu tworzącego architekturę, opublikował zrzut ekranu pokazujący efekty jej działania. Zrzut ten możesz obejrzeć poniżej - zachęcam do kliknięcia i powiększenia.

Zrzut pochodzi z wymagającego testu 3DMark Mesh Shader, który - jak łatwo się domyślić - został stworzony specjalnie pod kątem sprawdzania możliwości Xe HGP. Nie jest on jeszcze dostępny publicznie. Architektura nowego układu graficznego będzie korzystać z procesu technologicznego 10nm Intela, czyli SuperFin. Jednak Intel planuje zlecić produkcję Xe-HPG innej firmie - według plotek będzie to TSMC, które wykorzysta litografię 7 nm.

Źródło: Neowin