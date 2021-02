Intel Xe-HPG - wycieka specyfikacja aż sześciu kart graficznych

Intel DG2 - taką nazwę będzie nosić rodzina kart graficznych, korzystających z architektury Xe-HPG. Właśnie wyciekły do sieci pierwsze informacje o specyfikacji tych podzespołów.

Karty graficzne, korzystające z Xe High-Performance Gaming, mają pojawić się na rynku w drugiej połowie bieżącego roku. Ich zapowiedź to doskonała wiadomość dla użytkowników, którzy nie będą już ograniczeni do wyboru pomiędzy dwoma markami kart. Z tego, co jak dotąd wiemy, Xe-HPG będą układami zoptymalizowanymi pod kątem rozgrywek oraz wysokiej wydajności. Dotychczasowe przecieki mówiły nam o co najmniej dwóch wariantach DG2 - z 384 oraz 512 jednostkami wykonawczymi. Teraz pojawiają się wzmianki o kolejnych - z 256, 192, 128 oraz 96 jednostkami.

Najmocniejszy układ graficzny to oczywiście ten z 512 jednostkami, a jak pokazuje poniższa lista, ma mieć nawet do 16 GB pamięci GDDR6 oraz 4096 jednostek strumieniujących. Trudno jeszcze powiedzieć, dla kogo rywalem staną się poszczególne karty, ale pod względem pamięci 512EU to rywal dla Radeon RX 6800XT oraz GeForce RTX 3080. Na poniższej liście widzimy dwie jednostki topowe (Xe-HPG 512EU oraz Xe-HPG 384EU), dwa średniaki (Xe-HPG 256EU i Xe-HPG 192EU) i dwa modele budżetowe. Pozwala to przypuszczać, że każdy znajdzie kartę odpowiednio dopasowaną do swoich potrzeb.

Specyfikacja kart graficznych Intela wg przecieków

Intel potwierdził, że produkcją kart Intel Xe-HPG zajmie się inna firma - jednak nie zdradził jej nazwy. Pozostaje nam tylko oczekiwanie na dalsze - mniej lub bardziej oficjalne - informacje na ten temat.

Źródło: VideoCardz