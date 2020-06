Intel Xe - kolejne informacje na temat karty graficznej następnej generacji

Dzięki Intel Xe niebiescy maja dogonić AMD w konstruowaniu kart graficznych. Co o nich wiemy?

Raja Koduri - inżynier komputerowy będący obecnie głównym architektem oraz starszym wiceprezesem działu zajmującego się dyskretnymi układami graficznymi postanowił przekazać nieco informacji na temat nadchodzącego układu graficznego Intel Xe.

Raja Koduri z Big Fabolous Package

Koduri pokazał wygląd produktów z rodziny Xe. Zdjęcia zostały wykonane w specjalnym laboratorium Intel Folsom. Na fotografiach widać trzy różne produkty z rodziny Xe - nie zabrakło również systemów chłodzenia do nowych procesorów.

Z lewej strony fotografii zaprezentowano układ Xe-HP, którego rozmiar możemy porównać do baterii typu AA - popularnego "paluszka". Na zdjęciu wydać także potężny układ graficzny oraz mniejszy chip, który swoim wyglądem przypomina procesor z rodziny Core.

Produkty z rodziny Intel Xe

Bardzo prawdopodobne, że na zdjęciach widzimy produkty Intel DG1 oraz DG2. Pośredni chip to prawdopodobnie prototyp Arctic Sound. Największy układ określany jako Big Fabolous Package (duży bajeczny pakiet) to prawdopodobnie Intel Xe-HPC. Możliwe, że niektóre z zaprezentowanych na fotografii układów wymagały będą do działania 48V instalacji. Oznacza to, że są to produkty stricte serwerowe.

