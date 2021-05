Intel Xe - specyfikacja, testy, ciekawostki [aktualizacja 07.05.2021]

Intel Xe to dedykowane karty graficzne firmy Intel, które będą trafiały do gotowych zestawów komputerowych. Mają być konkurencją dla propozycji firm Nvidia oraz AMD. Jak prezentuje się ich specyfikacja? Jakie możliwości dadzą użytkownikom? W tym tekście gromadzimy wszystkie informacje na ten temat.

Spis treści

Karta graficzna Intel Xe pojawi się w gotowych zestawach komputerowych renomowanych producentów, a jako pierwszy na rynek wprowadzi ją Asus. Ogłoszono to oficjalnie 26 stycznia 2021 roku. Karty będą przeznaczone do zastosowań biznesowych i codziennych, mając umożliwić użytkownikom komfortowe korzystanie z multimediów, aplikacji oraz programów graficznych. Dla graczy przygotowano osobną linię - są to karty Intel Xe-HPG.

Intel Xe - specyfikacja

Karta graficzna Intel Xe bazuje na zintegrowanym układzie graficznym procesorów Intel Tiger Lake. Wyposażono ją w trzy wyjścia obrazu i obsługę HDR. Oferuje 80 jednostek wykonawczych oraz posiada 4 GB pamięci LPDDR4x. Pierwsze testy, jakie pojawiły się w sieci, pokazują, ze wydajność karty będzie co najmniej 50% większa od wydajności oferowanej przez układ Intel UHD360.

Model Asusa będzie wyposażony w DisplayPort 1.4, złącze HDMI 2.1, a także wyjście Dual Link DL-DVI-D. Karta będzie chłodzona pasywnie.

AKTUALIZACJA 26.02.2021

W sieci znalazła się lista sześciu planowanych kart Intel Xe-HPG. Nie gwarantujemy jednak prawdziwości tych informacji.

AKTUALIZACJA 15.03.2021

Raja Koduri to szef zespołu odpowiedzialnego za opracowanie układu graficznego Intela, czyli Xe-HPG. Opublikował na Twiterze zdjęcie zespołu wpatrującego się w wyświetlacz monitora, na którym widoczny jest test benchmark 3DMark. Xe-HPG ma być dwudziestokrotnie szybszy od Crystal Well - procesora ze 128 MB RAM oraz Core i7-4770R i układem graficznym Iris Pro 5200. Oznacza to możliwości na poziomie GeForce RTX 3070.

AKTUALIZACJA 07.05.2021

W przecieku pojawiła się informacja o siódmym modelu - Intel Xe-HPG 416 EU. Ma być on taktowany na 1100 MHz.

Intel Xe - data premiery

Zestawy komputerowe z kartą Intel Xe oraz jej warianty autorskie mają pojawić się w pierwszej połowie 2021 roku.

Intel Xe-HPG (High Performance Gaming) - specyfikacja

Intel Xe-HPG to karta dla high-endowych desktopów gamingowych. Oferuje sprzętowe wsparcie dla ray-tracingu oraz korzysta ze wszystkich możliwości dawanych przez pamięć GDDR6.

Ta linia kart wprowadza na rynek Mesh Shader - technologię dostępną dla DirectX 12 (wersja 12_2), która sprawia, że GPU jest bardziej elastyczne i lepiej skalowalne, a co za tym idzie - ma wydajność optymalnie dopasowaną do potrzeb. Zmiany dotyczą zwłaszcza shaderów - Mesh zastąpi Input Assembler (IA), Vertex Shader (VS), Geometry Shader (GS), Domain Shader (DS) oraz Hull Shader (HS), pozwalając wycisnąć ze sprzętu wszystkie możliwości. Na początku lutego pokazano klip wideo z prezentacją jakości obrazu przy wykorzystaniu Xe High-Performance Gaming.

Architektura nowego układu graficznego będzie korzystać z procesu technologicznego 10nm Intela, czyli SuperFin. Jednak Intel planuje zlecić produkcję Xe-HPG innej firmie - według plotek będzie to TSMC, które wykorzysta litografię 7 nm.

AKTUALIZACJA 29.03.2021

Intel Xe-HGP ma korzystać z 47 płytek, na których pomieści się ponad 100 miliardów tranzystorów. Ogłosił to szef firmy, Pat Gelsinger, podczas wydarzenia online Intel Unleashed.

Intel Xe-HPG - data premiery

Wydajniejsza odmiana Intel Xe pojawi się w sklepach do końca roku. Niestety, jak na razie nie podano oficjalnej daty premiery.