Intel Xeon E-2300 – Rocket Lake dla serwerów

Pomimo, że wszyscy oczekujemy premiery nowych procesorów opartych o architekturę Alder Lake, Intel dopiero teraz postanowił zaktualizować ofertę dla serwerów jednoprocesorowych o jednostki Rocket Lake.

Nowe procesory mają zastąpić jednostki Coffee Lake-E, które były przewidziane na socket H4 (LGA-1151). O układach Rocket Lake pisaliśmy już przy okazji premierowego testu tej platformy. Warto odnotować, że rozwiązania profesjonalnie nie otrzymały wcześniej procesorów Comet Lake i jest to debiut podstawki H5 (LGA-1200).

Zmiana całej platformy ma przynieść zainteresowanym wymianą nawet 17% wzrost wydajności. Wraz z procesorami Xeon E-2300 bazujących na rdzeniach Rocket Lake-E otrzymujemy wsparcie dla PCIe 4.0 (20 linii do dyspozycji bezpośrednio z procesora), jak i wygodniejszego podziału dzięki możliwości ich rozwidlenia (Bifurcation). Dodatkowo platforma będzie obsługiwać 128 GB szybszej pamięci DDR4 (3200 MT/S zamiast 2933 MT/s) z wsparciem dla technologii korekcji błędów ECC.

Zobacz również:

Platforma otrzyma nowy chipset - C250. Główna zmiana w stosunku do poprzednika to ilość oraz prędkość wspieranych portów USB służących do komunikowania się z urządzaniami zewnętrznymi (10 x USB 3.2 gen 1 - 10Gbit, 3x USB 3.2 gen 2x2 - 20 Gbit)

Intel przygotował aż 10 nowych procesorów. Wszystkie debiutujące jednostki obsługują technologię Intel Turbo Boost 2.0, która umożliwia osiągnięcie wyższych zegarów. O dziwo nawet najwydajniejsze układy nie korzystają z Intel Thermal Velocity Boost, w które są wyposażone konsumenckie procesory z serii i9 10 i 11-generacji. Pozwoliłoby to na osiągnięcie jeszcze wyższych zegarów. Widać w przypadku Xeonów niebiescy bardziej skupiają się na efektywności energetycznej i współczynniku wydajność na wat, niż sprawności pojedynczego rdzenia, co jak najbardziej jest uzasadnione. Dzięki temu układy Xeon E-2300 posiadają niższe maksymalne TDP wynoszące 95 W (125 W w platformie konsumenckiej). Z dziesięciu nowych procesorów, aż 8 wspiera technologię Hyper Threading, a trzy mogą pochwalić się 8 rdzeniami. Intel chcąc zachować konkurencyjność zdecydował dodać do oferty dwa nowe, tańsze układy. Te 4-rdzeniowe procesory zostały właśnie pozbawione wsparcia dla HT. Ich TDP wynosi jednak tylko 65 W i to przy zegarze sięgającym nawet 4,5 GHz. Dodając to tego cenę nie przekraczającą 210 dolarów układy te mogą być idealny rozwiązaniem do małych firm, które nie potrzebują większej wydajności, a liczą na niski koszt zakupu.

Swoje wsparcie dla nowych procesorów Intela zapowiedzieli wszyscy najwięksi producenci rozwiązań biznesowych.